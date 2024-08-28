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В Гаване прошли межмидовские консультации России и Кубы - РИА Новости, 28.08.2024
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07:16 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kuba-1968883687.html
В Гаване прошли межмидовские консультации России и Кубы
В Гаване прошли межмидовские консультации России и Кубы - РИА Новости, 28.08.2024
В Гаване прошли межмидовские консультации России и Кубы
Межмидовские консультации России и Кубы состоялись в Гаване, стороны рассмотрели ряд вопросов международного права и сотрудничества в многостороннем формате,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:16
2024-08-28T07:16
в мире
куба
россия
гавана
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МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Межмидовские консультации России и Кубы состоялись в Гаване, стороны рассмотрели ряд вопросов международного права и сотрудничества в многостороннем формате, отметив совпадение позиций, сообщила российская дипмиссия. "В ходе плодотворного обмена были рассмотрены различные темы, связанные с международным правом и сотрудничеством в многосторонней сфере. Обе делегации подтвердили приверженность своих стран осуществлению многосторонности и полному уважению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Кроме того, по рассматриваемым вопросам был обнаружен высокий уровень совпадения позиций", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства на Кубе. Уточняется, что российскую делегацию на межмидовских консультациях возглавили директор Департамента международных организаций Петр Ильичев и директор Департамента международного права Максим Мусихин. Со стороны Кубы председательствовала генеральный директор МИД по многосторонним вопросам и международному праву Ана Сильвия Родригес Абаскаль.
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в мире, куба, россия, гавана, петр ильичев
В мире, Куба, Россия, Гавана, Петр Ильичев
В Гаване прошли межмидовские консультации России и Кубы

Россия и Куба провели в Гаване консультации по многосторонним вопросам

© iStock.com / goleroВид на площадь Вьеха в Гаване
Вид на площадь Вьеха в Гаване - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / golero
Вид на площадь Вьеха в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Межмидовские консультации России и Кубы состоялись в Гаване, стороны рассмотрели ряд вопросов международного права и сотрудничества в многостороннем формате, отметив совпадение позиций, сообщила российская дипмиссия.
"В ходе плодотворного обмена были рассмотрены различные темы, связанные с международным правом и сотрудничеством в многосторонней сфере. Обе делегации подтвердили приверженность своих стран осуществлению многосторонности и полному уважению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Кроме того, по рассматриваемым вопросам был обнаружен высокий уровень совпадения позиций", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства на Кубе.
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Уточняется, что российскую делегацию на межмидовских консультациях возглавили директор Департамента международных организаций Петр Ильичев и директор Департамента международного права Максим Мусихин. Со стороны Кубы председательствовала генеральный директор МИД по многосторонним вопросам и международному праву Ана Сильвия Родригес Абаскаль.
 
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