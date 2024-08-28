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В подконтрольном ВСУ Красноармейске перестанут работать банки - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/krasnoarmeysk-1969009601.html
В подконтрольном ВСУ Красноармейске перестанут работать банки
В подконтрольном ВСУ Красноармейске перестанут работать банки - РИА Новости, 28.08.2024
В подконтрольном ВСУ Красноармейске перестанут работать банки
Банки прекращают работу в подконтрольном ВСУ Красноармейске (украинское название - Покровск) со следующей недели, работать будут только банкоматы, сообщил в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:56
2024-08-28T15:56
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Банки прекращают работу в подконтрольном ВСУ Красноармейске (украинское название - Покровск) со следующей недели, работать будут только банкоматы, сообщил в среду назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "До конца недели в Покровске еще будут работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Филашкина. По словам украинского чиновника, в Красноармейске все еще проживают 38 тысяч людей, среди которых 1900 детей. Их всех в очередной раз призывают эвакуироваться. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ранее в среду, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка.
https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html
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красноармейск
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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
В подконтрольном ВСУ Красноармейске перестанут работать банки

Банки прекратят работу в подконтрольном ВСУ Красноармейске с понедельника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Банки прекращают работу в подконтрольном ВСУ Красноармейске (украинское название - Покровск) со следующей недели, работать будут только банкоматы, сообщил в среду назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"До конца недели в Покровске еще будут работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Филашкина.
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По словам украинского чиновника, в Красноармейске все еще проживают 38 тысяч людей, среди которых 1900 детей. Их всех в очередной раз призывают эвакуироваться.
Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ранее в среду, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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