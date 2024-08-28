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В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 28.08.2024 (обновлено: 13:56 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/kotelnich-1968954199.html
В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект
В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект - РИА Новости, 28.08.2024
В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект
Пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект "Вятка" в Котельниче Кировской области, небольшое возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:06
2024-08-28T13:56
специальная военная операция на украине
происшествия
котельнич
кировская область
александр соколов
россия
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект "Вятка" в Котельниче Кировской области, небольшое возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района. "Всего было пять беспилотников… (атаковали) потенциально опасный объект ФГПУ "Вятка". Было небольшое возгорание, но оно уже локализовано. Пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства. Согласно открытым данным, федеральное государственное казенное учреждение "Вятка" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что утром в среду был совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет, возгорания нет.
https://ria.ru/20240828/kirov-1968924189.html
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происшествия, котельнич, кировская область, александр соколов, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Котельнич, Кировская область, Александр Соколов, Россия, Вооруженные силы Украины
В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект

ЕДДС: пять беспилотников атаковали объект "Вятка" в Котельниче Кировской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект "Вятка" в Котельниче Кировской области, небольшое возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.
"Всего было пять беспилотников… (атаковали) потенциально опасный объект ФГПУ "Вятка". Было небольшое возгорание, но оно уже локализовано. Пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства.
Согласно открытым данным, федеральное государственное казенное учреждение "Вятка" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что утром в среду был совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет, возгорания нет.
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Вчера, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотельничКировская областьАлександр СоколовРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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