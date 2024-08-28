https://ria.ru/20240828/kotelnich-1968954199.html

В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект

В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект - РИА Новости, 28.08.2024

В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект

Пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект "Вятка" в Котельниче Кировской области, небольшое возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:06

2024-08-28T13:06

2024-08-28T13:56

специальная военная операция на украине

происшествия

котельнич

кировская область

александр соколов

россия

вооруженные силы украины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект "Вятка" в Котельниче Кировской области, небольшое возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района. "Всего было пять беспилотников… (атаковали) потенциально опасный объект ФГПУ "Вятка". Было небольшое возгорание, но оно уже локализовано. Пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства. Согласно открытым данным, федеральное государственное казенное учреждение "Вятка" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что утром в среду был совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет, возгорания нет.

https://ria.ru/20240828/kirov-1968924189.html

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происшествия, котельнич, кировская область, александр соколов, россия, вооруженные силы украины