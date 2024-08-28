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Китай призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kitay-1968964682.html
Китай призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис
Китай призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис - РИА Новости, 28.08.2024
Китай призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис
Пекин привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса, США не должны перекладывать ответственность за этот конфликт... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:52
2024-08-28T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
китай
ван и (политик)
джейк салливан
сша
украина
россия
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ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Пекин привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса, США не должны перекладывать ответственность за этот конфликт на Китай, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Ван И подчеркнул, что Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому решению украинского кризиса и "будет продолжать поступать правильно". "США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
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в мире, китай, ван и (политик), джейк салливан, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Ван И (политик), Джейк Салливан, США, Украина, Россия
Китай призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис

Ван И: США не должны перекладывать ответственность за украинский кризис на Китай

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Пекин привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса, США не должны перекладывать ответственность за этот конфликт на Китай, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Ван И подчеркнул, что Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому решению украинского кризиса и "будет продолжать поступать правильно".
"США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайВан И (политик)Джейк СалливанСШАУкраинаРоссия
 
 
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