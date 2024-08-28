https://ria.ru/20240828/kiselev-1968954493.html

Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского

Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости, 28.08.2024

Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:07

2024-08-28T13:07

2024-08-28T13:08

религия

дмитрий киселев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580008618_0:52:3127:1811_1920x0_80_0_0_6305c2667730bbd40db620ffa5b822f2.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений. Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас. Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942025722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий киселев, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, религия