https://ria.ru/20240828/kiselev-1968954493.html
Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского
Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости, 28.08.2024
Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:07
2024-08-28T13:07
2024-08-28T13:08
религия
дмитрий киселев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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религия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений. Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас. Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942025722.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, религия
Религия, Дмитрий Киселев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Русская православная церковь, Религия
Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского I степени
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.
Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас.
Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.