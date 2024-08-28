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Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости, 28.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:07 28.08.2024 (обновлено: 13:08 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/kiselev-1968954493.html
Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского
Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости, 28.08.2024
Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:07
2024-08-28T13:08
религия
дмитрий киселев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений. Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас. Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.
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дмитрий киселев, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, религия
Религия, Дмитрий Киселев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Русская православная церковь, Религия
Патриарх наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского I степени

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.
Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас.
Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Биография Дмитрия Киселева
26 апреля, 02:27
 
РелигияДмитрий КиселевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияРусская православная церковьРелигия
 
 
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