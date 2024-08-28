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Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявил Полянский - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kiev-1969086441.html
Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявил Полянский
Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявил Полянский - РИА Новости, 28.08.2024
Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявил Полянский
Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:31
2024-08-28T23:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
дмитрий полянский
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов, сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты, которые ВСУ последовательно укрепляли и удерживали еще с 2014 года. И это только начало. Расплачиваться за "курскую авантюру" Украине еще придется сполна", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html
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россия, курская область, киев, дмитрий полянский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, ООН
Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявил Полянский

Полянский: Киеву придется сполна расплатиться за атаку ВСУ на Курскую область

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 авг – РИА Новости. Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов, сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты, которые ВСУ последовательно укрепляли и удерживали еще с 2014 года. И это только начало. Расплачиваться за "курскую авантюру" Украине еще придется сполна", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевДмитрий ПолянскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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