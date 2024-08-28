https://ria.ru/20240828/kiev-1969086441.html

Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявил Полянский

Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявил Полянский - РИА Новости, 28.08.2024

Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявил Полянский

Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T23:31

2024-08-28T23:31

2024-08-28T23:31

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

дмитрий полянский

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ООН, 28 авг – РИА Новости. Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов, сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты, которые ВСУ последовательно укрепляли и удерживали еще с 2014 года. И это только начало. Расплачиваться за "курскую авантюру" Украине еще придется сполна", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html

россия

курская область

киев

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россия, курская область, киев, дмитрий полянский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оон