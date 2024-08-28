https://ria.ru/20240828/khusity-1969087315.html
Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие
Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие - РИА Новости, 28.08.2024
Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что временного перемирия не существует, движение разрешило только буксировку танкера Sounion,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:44
2024-08-28T23:44
2024-08-28T23:44
в мире
йемен
красное море
греция
ансар алла
евросоюз
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что временного перемирия не существует, движение разрешило только буксировку танкера Sounion, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя хуситов. Ранее в миссии Ирана при ООН заявили, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) согласилось на временное перемирие, чтобы буксиры и спасательные суда подошли к горящему в Красном море танкеру Sounion. "Никакого временного перемирия не существует, и движение согласилось разрешить буксировку нефтяного танкера Sounion только после того, как с ней связались несколько международных сторон", - говорится в публикации со ссылкой на представителя движения. Как сообщали на прошлой неделе западные СМИ со ссылкой на министерство судоходства и островной политики Греции, вблизи Ходейды атаке подвергся нефтяной танкер Sounion под флагом Греции, принадлежащий греческой компании Delta Tankers. СМИ передавали, что в состав экипажа входят 25 человек, включая филиппинцев и двух граждан РФ. При атаке никто не пострадал, экипаж атакованного судна был эвакуирован силами миссии ЕС Aspides в Красном море. Миссия ЕС Aspides сообщила 26 августа, что судно остается на якоре в той же точке в международных водах и продолжает гореть, при этом минимум пять очагов возгорания находятся вокруг люков нефтяных танков. Явных признаков разлива нефти нет, отметили ранее в Aspides.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
https://ria.ru/20240825/ataka-1968365486.html
йемен
красное море
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, красное море, греция, ансар алла, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Красное море, Греция, Ансар Алла, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие
Reuters: Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие