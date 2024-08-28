https://ria.ru/20240828/khorvatiya-1969082277.html

Президент Хорватии выступил против отправки ее военных на Украину

Президент Хорватии выступил против отправки ее военных на Украину - РИА Новости, 28.08.2024

Президент Хорватии выступил против отправки ее военных на Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что делает всё от него зависящее, чтобы хорватские военные ни в каком качестве не были задействованы в конфликте на... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:48

2024-08-28T22:48

2024-08-28T23:30

специальная военная операция на украине

в мире

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зоран миланович

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владимир зеленский

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БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что делает всё от него зависящее, чтобы хорватские военные ни в каком качестве не были задействованы в конфликте на Украине, при этом военная помощь Загреба Киеву находится вне его полномочий. Миланович многократно делал критические заявления в связи с активным подходом официального Загреба к конфликту на Украине. При этом внешнюю политику определяет правительство. Нынешний президентский срок для Милановича подходит к концу, выборы ожидаются в декабре. "Я делал и буду делать в будущем всё, чтобы невозможным было какое-либо задействование хорватских военных в войне на Украине каким-либо образом, включая участие в учебных центрах. Хочет ли кто-то давать военное оборудование украинской армии - это не моя компетенция и в это не буду вмешиваться", - цитирует главу государства Хорватское радио и телевидение. Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич сообщил на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, что официальный Загреб в этом году выделяет Киеву военную помощь на 66,6 миллиона евро и продолжит увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО. Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов, во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964025388.html

киев

украина

загреб

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