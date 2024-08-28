https://ria.ru/20240828/khorvatiya-1969082277.html
Президент Хорватии выступил против отправки ее военных на Украину
Президент Хорватии выступил против отправки ее военных на Украину - РИА Новости, 28.08.2024
Президент Хорватии выступил против отправки ее военных на Украину
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что делает всё от него зависящее, чтобы хорватские военные ни в каком качестве не были задействованы в конфликте на... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:48
2024-08-28T22:48
2024-08-28T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
загреб
зоран миланович
андрей пленкович
владимир зеленский
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БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что делает всё от него зависящее, чтобы хорватские военные ни в каком качестве не были задействованы в конфликте на Украине, при этом военная помощь Загреба Киеву находится вне его полномочий. Миланович многократно делал критические заявления в связи с активным подходом официального Загреба к конфликту на Украине. При этом внешнюю политику определяет правительство. Нынешний президентский срок для Милановича подходит к концу, выборы ожидаются в декабре. "Я делал и буду делать в будущем всё, чтобы невозможным было какое-либо задействование хорватских военных в войне на Украине каким-либо образом, включая участие в учебных центрах. Хочет ли кто-то давать военное оборудование украинской армии - это не моя компетенция и в это не буду вмешиваться", - цитирует главу государства Хорватское радио и телевидение. Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич сообщил на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, что официальный Загреб в этом году выделяет Киеву военную помощь на 66,6 миллиона евро и продолжит увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО. Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов, во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20240805/ssha-1964025388.html
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в мире, киев, украина, загреб, зоран миланович, андрей пленкович, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Загреб, Зоран Миланович, Андрей Пленкович, Владимир Зеленский, НАТО
Президент Хорватии выступил против отправки ее военных на Украину
Президент Хорватии заявил, что делает все, чтобы ее солдаты не попали на Украину
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что делает всё от него зависящее, чтобы хорватские военные ни в каком качестве не были задействованы в конфликте на Украине, при этом военная помощь Загреба Киеву находится вне его полномочий.
Миланович многократно делал критические заявления в связи с активным подходом официального Загреба к конфликту на Украине. При этом внешнюю политику определяет правительство. Нынешний президентский срок для Милановича подходит к концу, выборы ожидаются в декабре.
"Я делал и буду делать в будущем всё, чтобы невозможным было какое-либо задействование хорватских военных в войне на Украине каким-либо образом, включая участие в учебных центрах. Хочет ли кто-то давать военное оборудование украинской армии - это не моя компетенция и в это не буду вмешиваться", - цитирует главу государства Хорватское радио и телевидение.
Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич сообщил на саммите НАТО
9-11 июля в Вашингтоне
, что официальный Загреб в этом году выделяет Киеву военную помощь на 66,6 миллиона евро и продолжит увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО.
Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов, во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем
20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским
о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России
, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию
и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.