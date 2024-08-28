https://ria.ru/20240828/khezbolla-1969033931.html
"Хезболла" атаковала позиции израильской армии в поселении Яаара
"Хезболла" атаковала позиции израильской армии в поселении Яаара - РИА Новости, 28.08.2024
"Хезболла" атаковала позиции израильской армии в поселении Яаара
Бойцы ливанского движения "Хезболла" атаковали беспилотниками штаб бригады "Запад" армии Израиля к югу от поселения Яаара близ ливано-израильской границы,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:26
2024-08-28T17:26
2024-08-28T17:26
в мире
израиль
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 28 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболла" атаковали беспилотниками штаб бригады "Запад" армии Израиля к югу от поселения Яаара близ ливано-израильской границы, сообщается в заявлении пресс-службы движения в среду. "Бойцы сопротивления провели боевую операцию, применив беспилотники, атакован штаб бригады "Запад" на юге израильского поселения Яаара", - написано в заявлении. По данным пресс-службы, беспилотники были направлены на места, где находились израильские солдаты и офицеры, точно достигнув своих целей. "Атака была осуществлена в ответ на израильскую агрессию в районе Бекаа на востоке Ливана", - отмечено в пресс-отчете "Хезболлы". Также в среду бойцы "Хезболлах" ракетами обстреляли опорный пункт армии Израиля "Рувейсат", расположенный на ливанских высотах Кафаршуба. Ливанский полевой источник РИА Новости ранее сообщил, что израильский БПЛА атаковал машину на трассе Бейрут - Дамаск, которая двигалась от пограничного КПП на ливано-сирийской границе уже на территории Сирии, в результате были убиты четыре человека, которые находились внутри транспортного средства. Позже движение "Хезболла" заявило о смерти одного из своих бойцов в результате израильского авиаудара. А боевое крыло палестинского движения "Исламский Джихад" подтвердило смерть троих своих бойцов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила о ликвидации Фариса Касима, одного из высокопоставленных членов "Исламского джихада", в районе сирийско-ливанской границы. Тем временем на юге Ливана израильская авиация нанесла удары по ливанскому поселению Удейси. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240826/mid-1968616824.html
https://ria.ru/20240828/izrail-1969011263.html
https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
"Хезболла" атаковала позиции израильской армии в поселении Яаара
"Хезболлах" атаковала беспилотниками штаб бригады "Запад" армии Израиля
БЕЙРУТ, 28 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболла" атаковали беспилотниками штаб бригады "Запад" армии Израиля к югу от поселения Яаара близ ливано-израильской границы, сообщается в заявлении пресс-службы движения в среду.
"Бойцы сопротивления провели боевую операцию, применив беспилотники, атакован штаб бригады "Запад" на юге израильского поселения Яаара", - написано в заявлении.
По данным пресс-службы, беспилотники были направлены на места, где находились израильские солдаты и офицеры, точно достигнув своих целей.
"Атака была осуществлена в ответ на израильскую агрессию в районе Бекаа
на востоке Ливана", - отмечено в пресс-отчете "Хезболлы".
Также в среду бойцы "Хезболлах" ракетами обстреляли опорный пункт армии Израиля "Рувейсат", расположенный на ливанских высотах Кафаршуба.
Ливанский полевой источник РИА Новости ранее сообщил, что израильский БПЛА атаковал машину на трассе Бейрут
- Дамаск
, которая двигалась от пограничного КПП на ливано-сирийской границе уже на территории Сирии
, в результате были убиты четыре человека, которые находились внутри транспортного средства.
Позже движение "Хезболла" заявило о смерти одного из своих бойцов в результате израильского авиаудара. А боевое крыло палестинского движения "Исламский Джихад
" подтвердило смерть троих своих бойцов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила о ликвидации Фариса Касима, одного из высокопоставленных членов "Исламского джихада", в районе сирийско-ливанской границы.
Тем временем на юге Ливана
израильская авиация нанесла удары по ливанскому поселению Удейси.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.