Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"*
Хакеры RaHDit выложили данные почти 7,7 тысячи боевиков "Азова"
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила в Сеть данные примерно 7700 представителей обновленного нацистского полка "Азов"*.
"Это самый масштабный "слив" данных противника с момента запуска проекта "НемеZида". Новый "Азов"* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастикой, судимые, с отклонениями и так далее. Ряд лиц из нового "Азова"* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно", — заявили хакеры РИА Новости.
© Хакерская группа RaHDit Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
© Хакерская группа RaHDit
Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
По данным из открытых источников, третья отдельная штурмовая бригада — добровольческое подразделение, сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами "Азова"* как отряд территориальной обороны, позже был расширен в отдельный полк специального назначения "Азов"*, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций полка "Азов"*. В состав ВСУ подразделение вошло в 2023 году, дислоцируется в Киеве.
В частности, в списке значатся:
- Артем Мотыга 1992 года рождения из Днепропетровска, является стрелком в звании старшего сержанта;
- Анастасия Васильченко 1993 года рождения из Киева является оператором в звании рядового из штаба противотанкового батальона;
- Артем Кекух 1995 года рождения из Киева в звании младшего лейтенанта служит в полевом узле связи с позывным Самурай. На размещенной на сайте фотографии все его тело расписано татуировками.
- Андрей Мазур 1986 года рождения из села Выгода Одесской области является командиром отделения инженерно-саперного взвода в звании младшего сержанта с позывным Шмель.
© Хакерская группа RaHDit Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
© Хакерская группа RaHDit
Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
"Злые русские хакеры" выражают надежду на то, что их подборка поможет вооруженным силам и фильтрационным группам не дать уйти нацистам от ответственности и возмездие настигнет всех.
В июле группа RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. До этого они публиковали данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших под прикрытием более чем в 20 странах.
В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
* Террористическая организация, запрещенная в России.