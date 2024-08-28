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Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"* - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 28.08.2024 (обновлено: 11:29 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/khakery-1968894442.html
Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"*
Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"* - РИА Новости, 28.08.2024
Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"*
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила в Сеть данные примерно 7700 представителей обновленного нацистского полка "Азов"*. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:10
2024-08-28T11:29
специальная военная операция на украине
россия
технологии
вооруженные силы украины
днепропетровск
нато
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила в Сеть данные примерно 7700 представителей обновленного нацистского полка "Азов"*."Это самый масштабный "слив" данных противника с момента запуска проекта "НемеZида". Новый "Азов"* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастикой, судимые, с отклонениями и так далее. Ряд лиц из нового "Азова"* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно", — заявили хакеры РИА Новости.В частности, в списке значатся:Есть среди нацистов "Азова"* и иностранцы. Например, гражданин Швеции Матиас Густавссон (Mathias Gustavsson) 1975 года рождения, которого взяли в плен в Мариуполе в 2022 году и приговорили к смертной казни в ДНР, но в итоге обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он уже был в "Азове"*."Злые русские хакеры" выражают надежду на то, что их подборка поможет вооруженным силам и фильтрационным группам не дать уйти нацистам от ответственности и возмездие настигнет всех.В июле группа RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. До этого они публиковали данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших под прикрытием более чем в 20 странах.В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962090169.html
https://ria.ru/20240222/khakery-1928901843.html
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россия, технологии, вооруженные силы украины, днепропетровск, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Технологии, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, НАТО, Киев
Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"*

Хакеры RaHDit выложили данные почти 7,7 тысячи боевиков "Азова"

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила в Сеть данные примерно 7700 представителей обновленного нацистского полка "Азов"*.
"Это самый масштабный "слив" данных противника с момента запуска проекта "НемеZида". Новый "Азов"* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастикой, судимые, с отклонениями и так далее. Ряд лиц из нового "Азова"* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно", — заявили хакеры РИА Новости.
© Хакерская группа RaHDit Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков Азова* (запрещенная в России террористическая организация) - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Хакерская группа RaHDit
Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)

По данным из открытых источников, третья отдельная штурмовая бригада — добровольческое подразделение, сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами "Азова"* как отряд территориальной обороны, позже был расширен в отдельный полк специального назначения "Азов"*, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций полка "Азов"*. В состав ВСУ подразделение вошло в 2023 году, дислоцируется в Киеве.

В частности, в списке значатся:
  • Артем Мотыга 1992 года рождения из Днепропетровска, является стрелком в звании старшего сержанта;
  • Анастасия Васильченко 1993 года рождения из Киева является оператором в звании рядового из штаба противотанкового батальона;
  • Артем Кекух 1995 года рождения из Киева в звании младшего лейтенанта служит в полевом узле связи с позывным Самурай. На размещенной на сайте фотографии все его тело расписано татуировками.
  • Андрей Мазур 1986 года рождения из села Выгода Одесской области является командиром отделения инженерно-саперного взвода в звании младшего сержанта с позывным Шмель.
© Хакерская группа RaHDit Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков Азова* (запрещенная в России террористическая организация) - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Хакерская группа RaHDit
Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тыс боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
Есть среди нацистов "Азова"* и иностранцы. Например, гражданин Швеции Матиас Густавссон (Mathias Gustavsson) 1975 года рождения, которого взяли в плен в Мариуполе в 2022 году и приговорили к смертной казни в ДНР, но в итоге обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он уже был в "Азове"*.
"Злые русские хакеры" выражают надежду на то, что их подборка поможет вооруженным силам и фильтрационным группам не дать уйти нацистам от ответственности и возмездие настигнет всех.
Военнослужащие в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
"Злые русские хакеры" обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ
26 июля, 10:08
В июле группа RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. До этого они публиковали данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших под прикрытием более чем в 20 странах.
В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов
22 февраля, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТехнологииВооруженные силы УкраиныДнепропетровскНАТОКиев
 
 
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