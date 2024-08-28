https://ria.ru/20240828/khakery-1968894442.html

Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"*

Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"* - РИА Новости, 28.08.2024

Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"*

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила в Сеть данные примерно 7700 представителей обновленного нацистского полка "Азов"*. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:10

2024-08-28T09:10

2024-08-28T11:29

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила в Сеть данные примерно 7700 представителей обновленного нацистского полка "Азов"*."Это самый масштабный "слив" данных противника с момента запуска проекта "НемеZида". Новый "Азов"* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастикой, судимые, с отклонениями и так далее. Ряд лиц из нового "Азова"* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно", — заявили хакеры РИА Новости.В частности, в списке значатся:Есть среди нацистов "Азова"* и иностранцы. Например, гражданин Швеции Матиас Густавссон (Mathias Gustavsson) 1975 года рождения, которого взяли в плен в Мариуполе в 2022 году и приговорили к смертной казни в ДНР, но в итоге обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он уже был в "Азове"*."Злые русские хакеры" выражают надежду на то, что их подборка поможет вооруженным силам и фильтрационным группам не дать уйти нацистам от ответственности и возмездие настигнет всех.В июле группа RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. До этого они публиковали данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших под прикрытием более чем в 20 странах.В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962090169.html

https://ria.ru/20240222/khakery-1928901843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, вооруженные силы украины, днепропетровск, нато, киев