Рейтинг@Mail.ru
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 28.08.2024 (обновлено: 09:19 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/kazan-1968887778.html
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 28.08.2024
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром
Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений в международном аэропорту Казань, сообщили РИА... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:05
2024-08-28T09:19
общество
казань
москва
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений в международном аэропорту Казань, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07:00 среды введены временные ограничения на работу аэропорта Казани.&quot;Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару&quot;, — сказал собеседник агентства.С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
казань
москва
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, казань, москва, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Общество, Казань, Москва, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром

Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самару

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна самолета во время полета
Вид из окна самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид из окна самолета во время полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений в международном аэропорту Казань, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07:00 среды введены временные ограничения на работу аэропорта Казани.
«

"Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару", — сказал собеседник агентства.

С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
 
ОбществоКазаньМоскваСочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала