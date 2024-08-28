https://ria.ru/20240828/kazan-1968887778.html

Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром

Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 28.08.2024

Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром

Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений в международном аэропорту Казань, сообщили РИА... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:05

2024-08-28T08:05

2024-08-28T09:19

общество

казань

москва

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg

КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений в международном аэропорту Казань, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07:00 среды введены временные ограничения на работу аэропорта Казани."Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару", — сказал собеседник агентства.С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

казань

москва

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, казань, москва, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)