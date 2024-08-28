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Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 28.08.2024
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром
Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений в международном аэропорту Казань, сообщили РИА... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:05
2024-08-28T08:05
2024-08-28T09:19
общество
казань
москва
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
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КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений в международном аэропорту Казань, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07:00 среды введены временные ограничения на работу аэропорта Казани."Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару", — сказал собеседник агентства.С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казань, москва, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Общество, Казань, Москва, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самару