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ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из лидеров "Исламского джихада" - РИА Новости, 28.08.2024
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16:02 28.08.2024 (обновлено: 16:45 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/izrail-1969011263.html
ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из лидеров "Исламского джихада"
ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из лидеров "Исламского джихада" - РИА Новости, 28.08.2024
ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из лидеров "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Фариса Касима, одного из высокопоставленных членов группировки "Исламский джихад", в районе сирийско-ливанской... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:02
2024-08-28T16:45
в мире
израиль
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Фариса Касима, одного из высокопоставленных членов группировки "Исламский джихад", в районе сирийско-ливанской границы, сообщила в среду пресс-служба армии. "Основываясь на данных разведки ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по террористу Фарису Касиму, одному из главных террористов оперативного отдела террористической организации "Исламский джихад", в районе сирийско-ливанской границы, и уничтожили его", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.В пресс-службе добавили, что в результате авиаудара были уничтожены еще несколько членов группировки.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из лидеров "Исламского джихада"

ЦАХАЛ заявил об уничтожении Фариса Касима в районе сирийско-ливанской границы

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Фариса Касима, одного из высокопоставленных членов группировки "Исламский джихад", в районе сирийско-ливанской границы, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Основываясь на данных разведки ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по террористу Фарису Касиму, одному из главных террористов оперативного отдела террористической организации "Исламский джихад", в районе сирийско-ливанской границы, и уничтожили его", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
В пресс-службе добавили, что в результате авиаудара были уничтожены еще несколько членов группировки.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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