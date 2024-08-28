https://ria.ru/20240828/istoriya-1968909410.html

Нарышкин поддержал идею увеличить количество уроков истории в школах

Нарышкин поддержал идею увеличить количество уроков истории в школах - РИА Новости, 28.08.2024

Нарышкин поддержал идею увеличить количество уроков истории в школах

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поддержал идею министерства просвещения России увеличить... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:40

2024-08-28T10:40

2024-08-28T10:54

общество

россия

сергей нарышкин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поддержал идею министерства просвещения России увеличить объемы преподавания истории в школе. "Высоко оцениваю предложение министерства просвещения России об увеличении со следующего учебного года общего количества часов, отводимых на преподавание истории в школе, с прежних 340 до 476", - сказал Нарышкин на заседании круглого стола по истории школьного образования в России.

https://ria.ru/20240519/istoriya-1946965486.html

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общество, россия, сергей нарышкин, социальный навигатор, сн_образование