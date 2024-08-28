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Нарышкин поддержал идею увеличить количество уроков истории в школах - РИА Новости, 28.08.2024
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10:40 28.08.2024 (обновлено: 10:54 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/istoriya-1968909410.html
Нарышкин поддержал идею увеличить количество уроков истории в школах
Нарышкин поддержал идею увеличить количество уроков истории в школах - РИА Новости, 28.08.2024
Нарышкин поддержал идею увеличить количество уроков истории в школах
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поддержал идею министерства просвещения России увеличить... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:40
2024-08-28T10:54
общество
россия
сергей нарышкин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поддержал идею министерства просвещения России увеличить объемы преподавания истории в школе. "Высоко оцениваю предложение министерства просвещения России об увеличении со следующего учебного года общего количества часов, отводимых на преподавание истории в школе, с прежних 340 до 476", - сказал Нарышкин на заседании круглого стола по истории школьного образования в России.
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общество, россия, сергей нарышкин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Нарышкин, Социальный навигатор, СН_Образование
Нарышкин поддержал идею увеличить количество уроков истории в школах

Нарышкин поддержал идею увеличить часы истории в школах 340 до 476

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поддержал идею министерства просвещения России увеличить объемы преподавания истории в школе.
"Высоко оцениваю предложение министерства просвещения России об увеличении со следующего учебного года общего количества часов, отводимых на преподавание истории в школе, с прежних 340 до 476", - сказал Нарышкин на заседании круглого стола по истории школьного образования в России.
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