https://ria.ru/20240828/issledovanie-1968776594.html

Исследование: большинство россиян проводят семейный отпуск в России

Исследование: большинство россиян проводят семейный отпуск в России - РИА Новости, 28.08.2024

Исследование: большинство россиян проводят семейный отпуск в России

Практически две трети (65%) опрошенных россиян проводят или планируют провести свой отпуск в кругу семьи, примерно столько же (63%) выбирают в качестве места... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:00

2024-08-28T10:00

2024-08-28T10:00

россия

краснодарский край

сочи

ано "национальные приоритеты"

отдых в россии

отпуск

вэб.рф (вэб)

семья

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Практически две трети (65%) опрошенных россиян проводят или планируют провести свой отпуск в кругу семьи, примерно столько же (63%) выбирают в качестве места для отдыха регионы России, следует из результатов совместного исследования ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты"."Высокий интерес семей к отпуску в России, который подтверждается и объективными данными, и результатами опросов в рамках работы над Индексом ВЭБ.РФ, — важный показатель и для городских управленцев, заинтересованных в развитии отрасли и создании новых возможностей для экономики, и для малого и среднего бизнеса. Аргументом в пользу выбора того или иного направления будет не только близость моря, но и наличие инфраструктуры для отдыха, возможности открывать новое и получать яркие впечатления. И здесь у России и наших городов — уникальные преимущества", — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, его слова приводятся в совместном пресс-релизе ВЭБа и АНО "Национальные приоритеты".Отмечается, что все разнообразие вариантов для отдыха в России представлено на национальном туристическом портале путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На сегодняшний день на этом портале публиковано свыше 200 идей для путешествий по стране, в том числе 84 сценария для поездок выходного дня, более 50 автомобильных маршрутов, 46 национальных туристических маршрутов."Россияне отмечают, что за последние два года стало больше доступной информации о туристических услугах и местах, которые можно посетить. 79% считают, что увеличилось количество предложений для поездок по стране. Популярность семейного отдыха формирует четкий запрос на разнообразие форматов, развитие инфраструктуры и появление спецпредложений и скидок для путешествий с детьми. Помимо пляжного и природного отдыха, возрастает интерес к культурно-познавательному туризму и научно-популярным маршрутам", — заявила гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.Среди популярных направлений для отдыха — Краснодарский край (Сочи, Анапа), Республика Крым (Ялта), Алтай (Барнаул, Горно-Алтайск), Байкал (Байкальск, Северобайкальск), Ленинградская область (Выборг). Кроме того, востребованными у российских туристов городами стали Нижний Новгород, Казань, Самара и Калининград. Туристический спрос здесь коррелирует с развитой туристической инфраструктурой: в этих городах, по данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, высокие показатели по возможностям досуга, количеству и качеству культурных объектов и гастрономическим точкам притяжения. Хорошее качество туристической инфраструктуры отмечается также в Краснодаре, Екатеринбурге, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Коломне и Ярославле.Согласно результатам исследования, для большинства опрошенных (86%) на первом месте при планировании отпуска стоят новые впечатления и интересно проведенное время, а затем цена (80% опрошенных).Предложения и возможности отдыха для семей были проанализированы на основании данных Индекса ВЭБ.РФ, социологических опросов, данных туроператоров, сервисов бронирования, а также агрегаторов цен на авиа- и железнодорожные билеты. Социологический опрос НАФИ проводился в 2024 году, в опросе приняли участие 1600 жителей городов России в возрасте от 18 лет.Индекс рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы, размещенной на Города.РФ, являются власть, бизнес и обычные горожане.

https://ria.ru/20240821/puteshestviya-1967182463.html

https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html

россия

краснодарский край

сочи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, краснодарский край, сочи, ано "национальные приоритеты", отдых в россии, отпуск, вэб.рф (вэб), семья