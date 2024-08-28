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На Кубани школьники извинились за издевательства над инвалидом
На Кубани школьники извинились за издевательства над инвалидом - РИА Новости, 28.08.2024
На Кубани школьники извинились за издевательства над инвалидом
Школьники, издевающиеся над инвалидом-колясочником в Гулькевичском районе Кубани, принесли свои извинения, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:54
2024-08-28T21:54
2024-08-28T21:54
гулькевичский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Школьники, издевающиеся над инвалидом-колясочником в Гулькевичском районе Кубани, принесли свои извинения, сообщили в краевой прокуратуре. Ранее в сети появилось видео, где мужчина сидит на земле рядом с инвалидной коляской, а подростки катают ее рядом, выражаются нецензурной бранью, поливают мужчину водой, при этом все снимают на камеру. По данным краевого ГУ МВД, полицейские Гулькевичского района начали проверку, решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет. "В июле 2024 года пятеро подростков (от 11 до 15 лет), являющихся жителями Гулькевичского района и учащимися МБОУ СОШ № 19, совершили противоправные действия в отношении мужчины с ограниченными возможностями здоровья. Личности детей установлены, последние принесли извинения мужчине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240723/ural-1961414896.html
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гулькевичский район, происшествия
Гулькевичский район, Происшествия
На Кубани школьники извинились за издевательства над инвалидом
Школьники на Кубани извинились за издевательства над инвалидом-колясочником
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости.
Школьники, издевающиеся над инвалидом-колясочником в Гулькевичском районе Кубани, принесли свои извинения, сообщили в краевой прокуратуре
.
Ранее в сети появилось видео, где мужчина сидит на земле рядом с инвалидной коляской, а подростки катают ее рядом, выражаются нецензурной бранью, поливают мужчину водой, при этом все снимают на камеру.
По данным краевого ГУ МВД, полицейские Гулькевичского района начали проверку, решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.
"В июле 2024 года пятеро подростков (от 11 до 15 лет), являющихся жителями Гулькевичского района и учащимися МБОУ СОШ № 19, совершили противоправные действия в отношении мужчины с ограниченными возможностями здоровья. Личности детей установлены, последние принесли извинения мужчине", - говорится в сообщении.