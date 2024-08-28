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На Кубани школьниц могут поставить на учет за издевательства над инвалидом
На Кубани школьниц могут поставить на учет за издевательства над инвалидом - РИА Новости, 28.08.2024
На Кубани школьниц могут поставить на учет за издевательства над инвалидом
Двух школьниц могут поставить на профилактический учет за издевательство над инвалидом-колясочником в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:19
2024-08-28T16:19
2024-08-28T16:19
происшествия
гулькевичский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Двух школьниц могут поставить на профилактический учет за издевательство над инвалидом-колясочником в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. Ранее в сети появилось видео, где мужчина сидит на земле рядом с инвалидной коляской, а девушки катают ее рядом, выражаются нецензурной бранью, поливают мужчину водой, при этом все снимают на камеру. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видео, на котором несовершеннолетние издеваются над мужчиной с ограниченными возможностями здоровья. При проведении проверки полицейские Гулькевичского района установили личности подростков. В настоящее время решается вопрос об их постановке на профилактический учет", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в полиции, речь идет о двух девушках 13 и 15 лет, одна из них ходит в школу, а другая находится на домашнем обучении.
https://ria.ru/20231025/zaderzhanie-1905165446.html
гулькевичский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гулькевичский район, краснодарский край
Происшествия, Гулькевичский район, Краснодарский край
На Кубани школьниц могут поставить на учет за издевательства над инвалидом
Двух школьниц могут поставить на учет за издевательства над инвалидом на Кубани
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости.
Двух школьниц могут поставить на профилактический учет за издевательство над инвалидом-колясочником в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в краевом ГУМВД
.
Ранее в сети появилось видео, где мужчина сидит на земле рядом с инвалидной коляской, а девушки катают ее рядом, выражаются нецензурной бранью, поливают мужчину водой, при этом все снимают на камеру.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видео, на котором несовершеннолетние издеваются над мужчиной с ограниченными возможностями здоровья. При проведении проверки полицейские Гулькевичского района установили личности подростков. В настоящее время решается вопрос об их постановке на профилактический учет", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в полиции, речь идет о двух девушках 13 и 15 лет, одна из них ходит в школу, а другая находится на домашнем обучении.