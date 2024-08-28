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Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов
Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов - РИА Новости, 28.08.2024
Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов
Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:13
2024-08-28T04:13
2024-08-28T06:01
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена", — сказала собеседница агентства. Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр. По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов". Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах. Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов
Лидер "Ногу свело" обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента