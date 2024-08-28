Рейтинг@Mail.ru
Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:13 28.08.2024 (обновлено: 06:01 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/inoagent-1968874679.html
Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов
Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов - РИА Новости, 28.08.2024
Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов
Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:13
2024-08-28T06:01
шоубиз
россия
москва
сша
максим покровский
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96831/06/968310612_0:110:2886:1733_1920x0_80_0_0_b321bfd1713c4efd69572b471f1b8136.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена", — сказала собеседница агентства. Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр. По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов". Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах. Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240527/slepakov-1948687092.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96831/06/968310612_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ecf7ffa51f98ebe324778943c4c24264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, максим покровский, московский городской суд, происшествия
Шоубиз, Россия, Москва, США, Максим Покровский, Московский городской суд, Происшествия
Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов

Лидер "Ногу свело" обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Ногу свело"
Концерт группы Ногу свело - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Концерт группы "Ногу свело". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена", — сказала собеседница агентства.
Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр.
По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов". Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах.
Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
27 мая, 16:06
 
ШоубизРоссияМоскваСШАМаксим ПокровскийМосковский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала