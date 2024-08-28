https://ria.ru/20240828/ingushetiya-1968905440.html

Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ*

Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ* - РИА Новости, 28.08.2024

Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ*

Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:22

2024-08-28T10:22

2024-08-28T10:22

происшествия

россия

исламское государство*

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Они являются последователями ИГИЛ"*, - сказал собеседник агентства. Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ.* Террористическая группировка, Запрещенная в России.

https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968900603.html

россия

республика ингушетия

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происшествия, россия, исламское государство*, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия