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Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ* - РИА Новости, 28.08.2024
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10:22 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ingushetiya-1968905440.html
Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ*
Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ* - РИА Новости, 28.08.2024
Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ*
Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:22
2024-08-28T10:22
происшествия
россия
исламское государство*
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Они являются последователями ИГИЛ"*, - сказал собеседник агентства. Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ.* Террористическая группировка, Запрещенная в России.
https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968900603.html
россия
республика ингушетия
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происшествия, россия, исламское государство*, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Происшествия, Россия, Исламское государство*, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ*

Задержанные за подготовку теракта в Ингушетии являются сторонниками ИГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Они являются последователями ИГИЛ"*, - сказал собеседник агентства.
Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
* Террористическая группировка, Запрещенная в России.
ФСБ РФ задержала жителей Ингушетии, готовивших серию терактов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 10:01
 
ПроисшествияРоссияИсламское государство*Следственный комитет России (СК РФ)Республика Ингушетия
 
 
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