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Ушедший из России Hyundai вновь подал заявки на регистрацию товарных знаков - РИА Новости, 28.08.2024
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06:05 28.08.2024 (обновлено: 09:32 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/hyundai-1968879271.html
Ушедший из России Hyundai вновь подал заявки на регистрацию товарных знаков
Ушедший из России Hyundai вновь подал заявки на регистрацию товарных знаков - РИА Новости, 28.08.2024
Ушедший из России Hyundai вновь подал заявки на регистрацию товарных знаков
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, подал не менее 17 заявок в Роспатент на... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:05
2024-08-28T09:32
экономика
санкт-петербург
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, подал не менее 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в стране, выяснило РИА Новости. Согласно данным электронной базы Роспатента, заявки поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. Речь идет о товарных знаках как самого Hyundai, так и суббренда Genesis. Согласно действующему законодательству, если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет, он может быть аннулирован. "Несмотря на неопределенность относительно того, будет ли компания Hyundai фактически выводить указанные товары на рынок, подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами", — рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Маргарита Тарасова. По словам эксперта, Hyundai предпринимает шаги по защите своей аббревиатуры и числовых обозначений, относящихся к наименованию моделей автомобилей. В дополнение к этому компания также защищает визуальные элементы своего бренда.В конце 2023 года южнокорейский автоконцерн продал свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Санкт-Петербурге и бывшую площадку General Motors) компании "Арт-Финанс". При этом Hyundai сохранила за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, находящихся в эксплуатации в РФ.
https://ria.ru/20240614/ekspert-1953002394.html
https://ria.ru/20240604/rospatent-1950359942.html
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экономика, санкт-петербург, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Ушедший из России Hyundai вновь подал заявки на регистрацию товарных знаков

Hyundai подал в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Hyundai Solaris
Автомобиль Hyundai Solaris - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Hyundai Solaris. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, подал не менее 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в стране, выяснило РИА Новости.
Согласно данным электронной базы Роспатента, заявки поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. Речь идет о товарных знаках как самого Hyundai, так и суббренда Genesis.
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Согласно действующему законодательству, если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет, он может быть аннулирован.
"Несмотря на неопределенность относительно того, будет ли компания Hyundai фактически выводить указанные товары на рынок, подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами", — рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Маргарита Тарасова.
По словам эксперта, Hyundai предпринимает шаги по защите своей аббревиатуры и числовых обозначений, относящихся к наименованию моделей автомобилей. В дополнение к этому компания также защищает визуальные элементы своего бренда.
В конце 2023 года южнокорейский автоконцерн продал свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Санкт-Петербурге и бывшую площадку General Motors) компании "Арт-Финанс". При этом Hyundai сохранила за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, находящихся в эксплуатации в РФ.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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