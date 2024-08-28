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В Курской области обезвредили три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS
В Курской области обезвредили три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области обезвредили три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS
Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:50
2024-08-28T16:50
2024-08-28T16:50
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Курской области пиротехники МЧС России обезвредили три суббоеприпаса M77 кассетной ракеты HIMARS", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что всего ликвидированы 156 взрывоопасных предметов.
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
В Курской области обезвредили три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS
МЧС: в Курской области обезврежены три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS