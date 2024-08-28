https://ria.ru/20240828/himars-1969025709.html

В Курской области обезвредили три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS

В Курской области обезвредили три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 28.08.2024

В Курской области обезвредили три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS

Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:50

2024-08-28T16:50

2024-08-28T16:50

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

рсзо himars

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896191663_46:193:1234:861_1920x0_80_0_0_2d3b316a446d52239f6f0d076980f1ab.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Курской области пиротехники МЧС России обезвредили три суббоеприпаса M77 кассетной ракеты HIMARS", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что всего ликвидированы 156 взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20240828/aes-1968910687.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, рсзо himars