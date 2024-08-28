https://ria.ru/20240828/himars-1968909264.html

Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS

Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS - РИА Новости, 28.08.2024

Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS

Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:39

2024-08-28T10:39

2024-08-28T11:44

курская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

специальная военная операция на украине

курская область

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происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию, что в Курской области в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS", - сказали в ведомстве.Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный "180 неразорвавшимися поражающими элементами". Уточняется, что боевая часть снаряда вошла в землю."Инженеры Росгвардии уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240828/aes-1968910687.html

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курская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская область, россия, курчатов, происшествия, вооруженные силы украины