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Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 28.08.2024 (обновлено: 11:44 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/himars-1968909264.html
Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS
Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS - РИА Новости, 28.08.2024
Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS
Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:39
2024-08-28T11:44
курская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курчатов
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию, что в Курской области в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS", - сказали в ведомстве.Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный "180 неразорвавшимися поражающими элементами". Уточняется, что боевая часть снаряда вошла в землю."Инженеры Росгвардии уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240828/aes-1968910687.html
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курская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская область, россия, курчатов, происшествия, вооруженные силы украины
Курская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курчатов, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS

Часть снаряда HIMARS с неразорвавшимися элементами обезвредили близ Курской АЭС

© РосгвардияНеразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, которые были обезврежены неподалеку от Курской АЭС
Неразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, которые были обезврежены неподалеку от Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Росгвардия
Неразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, которые были обезврежены неподалеку от Курской АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию, что в Курской области в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS", - сказали в ведомстве.
Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный "180 неразорвавшимися поражающими элементами". Уточняется, что боевая часть снаряда вошла в землю.
"Инженеры Росгвардии уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности", - заключили в ведомстве.
Неразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, обезвреженные неподалеку от Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Курская областьРоссияКурчатовПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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