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Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS
Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS - РИА Новости, 28.08.2024
Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS
Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:39
2024-08-28T10:39
2024-08-28T11:44
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию, что в Курской области в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS", - сказали в ведомстве.Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный "180 неразорвавшимися поражающими элементами". Уточняется, что боевая часть снаряда вошла в землю."Инженеры Росгвардии уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности", - заключили в ведомстве.
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Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS
Часть снаряда HIMARS с неразорвавшимися элементами обезвредили близ Курской АЭС