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ВКС уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области

ВКС уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2024

ВКС уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области, следует из видео, опубликованного Минобороны... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:03

2024-08-28T10:03

2024-08-28T10:25

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области, следует из видео, опубликованного Минобороны России."В районе населенного пункта Кондратовка Сумской области экипажем самолета Воздушно-космических сил России был нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США", - говорится в сообщении.В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, уточнили в ведомстве.На кадрах объективного контроля видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар в ангаре с РСЗО HIMARS ВСУ. Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение ангара с РСЗО HIMARS в районе Кондратовки в Сумской области Ангар с РСЗО HIMARS уничтожен российским ударом в районе Кондратовки в Сумской области, сообщило Минобороны. 2024-08-28T10:03 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, сумская область, россия, безопасность