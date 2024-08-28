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ВКС уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 28.08.2024 (обновлено: 10:25 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/himars-1968900860.html
ВКС уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области
ВКС уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2024
ВКС уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области, следует из видео, опубликованного Минобороны... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:03
2024-08-28T10:25
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
сумская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области, следует из видео, опубликованного Минобороны России."В районе населенного пункта Кондратовка Сумской области экипажем самолета Воздушно-космических сил России был нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США", - говорится в сообщении.В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, уточнили в ведомстве.На кадрах объективного контроля видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар в ангаре с РСЗО HIMARS ВСУ. Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в МО РФ.
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Уничтожение ангара с РСЗО HIMARS в районе Кондратовки в Сумской области
Ангар с РСЗО HIMARS уничтожен российским ударом в районе Кондратовки в Сумской области, сообщило Минобороны.
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воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, сумская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Россия, Безопасность
ВКС уничтожили ангар с системой HIMARS ВСУ в Сумской области

МО РФ: ВКС уничтожили ангар с американской системой HIMARS в Сумской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области, следует из видео, опубликованного Минобороны России.
«
"В районе населенного пункта Кондратовка Сумской области экипажем самолета Воздушно-космических сил России был нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, уточнили в ведомстве.
На кадрах объективного контроля видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар в ангаре с РСЗО HIMARS ВСУ. Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСумская областьРоссияБезопасность
 
 
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