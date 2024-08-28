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Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно - РИА Новости, 28.08.2024
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22:33 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gladkov-1969080769.html
Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно
Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно - РИА Новости, 28.08.2024
Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно
Все школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах Белгородской области, будут работать в дистанционном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:33
2024-08-28T22:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах Белгородской области, будут работать в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Следующее решение Оперштаба - организация образовательного процесса в новом учебном году. Мы должны не только принять все меры для обеспечения безопасности детей, но и дать возможность им учиться. В 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что остальные школы, по результатам решений, которые приняты администрациями школ совместно с родителями, будут работать в очном и очно-дистанционном формате. Он добавил, что процесс контролирует министерство образования Белгородской области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно

Гладков: белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно

© iStock.com / LauresБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / Laures
Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах Белгородской области, будут работать в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Следующее решение Оперштаба - организация образовательного процесса в новом учебном году. Мы должны не только принять все меры для обеспечения безопасности детей, но и дать возможность им учиться. В 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате", - написал он в Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что остальные школы, по результатам решений, которые приняты администрациями школ совместно с родителями, будут работать в очном и очно-дистанционном формате. Он добавил, что процесс контролирует министерство образования Белгородской области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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