https://ria.ru/20240828/gladkov-1969080769.html

Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно

Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно - РИА Новости, 28.08.2024

Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно

Все школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах Белгородской области, будут работать в дистанционном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:33

2024-08-28T22:33

2024-08-28T22:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах Белгородской области, будут работать в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Следующее решение Оперштаба - организация образовательного процесса в новом учебном году. Мы должны не только принять все меры для обеспечения безопасности детей, но и дать возможность им учиться. В 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что остальные школы, по результатам решений, которые приняты администрациями школ совместно с родителями, будут работать в очном и очно-дистанционном формате. Он добавил, что процесс контролирует министерство образования Белгородской области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240820/banki-1967224806.html

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность