https://ria.ru/20240828/gladkov-1969080769.html
Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно
Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно - РИА Новости, 28.08.2024
Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно
Все школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах Белгородской области, будут работать в дистанционном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:33
2024-08-28T22:33
2024-08-28T22:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_a89f2fe13f841606c544f7ba73e7ca34.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах Белгородской области, будут работать в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Следующее решение Оперштаба - организация образовательного процесса в новом учебном году. Мы должны не только принять все меры для обеспечения безопасности детей, но и дать возможность им учиться. В 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что остальные школы, по результатам решений, которые приняты администрациями школ совместно с родителями, будут работать в очном и очно-дистанционном формате. Он добавил, что процесс контролирует министерство образования Белгородской области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240820/banki-1967224806.html
https://ria.ru/20240816/lgoty-1966505057.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_3:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_1dfe434389fef826a5f18eb1473a711b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно
Гладков: белгородские школы в приграничных районах будут работать дистанционно