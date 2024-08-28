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В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 28.08.2024
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12:44 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gaz-1968946931.html
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 28.08.2024
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции
Работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:44
2024-08-28T12:44
экономика
турция
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. "Есть альтернативные маршруты. Вы знаете, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет, то есть, альтернативные маршруты есть", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие есть альтернативы по поставке газа заинтересованным странам.
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экономика, турция, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Экономика, Турция, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции

Песков: работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции продолжается

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы на ГПЗ
Трубопроводы на ГПЗ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.
"Есть альтернативные маршруты. Вы знаете, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет, то есть, альтернативные маршруты есть", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие есть альтернативы по поставке газа заинтересованным странам.
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ЭкономикаТурцияРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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