https://ria.ru/20240828/gaz-1968946931.html
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 28.08.2024
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции
Работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:44
2024-08-28T12:44
2024-08-28T12:44
экономика
турция
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. "Есть альтернативные маршруты. Вы знаете, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет, то есть, альтернативные маршруты есть", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие есть альтернативы по поставке газа заинтересованным странам.
https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Экономика, Турция, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции
Песков: работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции продолжается