https://ria.ru/20240828/gaz-1968946931.html

В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции

В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 28.08.2024

В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции

Работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:44

2024-08-28T12:44

2024-08-28T12:44

экономика

турция

россия

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. "Есть альтернативные маршруты. Вы знаете, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет, то есть, альтернативные маршруты есть", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие есть альтернативы по поставке газа заинтересованным странам.

https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html

турция

россия

украина

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Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский