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В Кремле оценили решение Киева не продлевать договор о транзите газа - РИА Новости, 28.08.2024
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12:35 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gaz-1968940467.html
В Кремле оценили решение Киева не продлевать договор о транзите газа
В Кремле оценили решение Киева не продлевать договор о транзите газа - РИА Новости, 28.08.2024
В Кремле оценили решение Киева не продлевать договор о транзите газа
Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:35
2024-08-28T12:35
экономика
россия
киев
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. "Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, тех, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный, более доступный в экономическом плане, по ценовым параметрам российский газ, по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего, наверное, из Соединенных Штатов Америки. Им придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентноспособной", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Экономика, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле оценили решение Киева не продлевать договор о транзите газа

Песков: решение Киева не продлевать договор о транзите газа нанесет ущерб Европе

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.
"Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, тех, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный, более доступный в экономическом плане, по ценовым параметрам российский газ, по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего, наверное, из Соединенных Штатов Америки. Им придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентноспособной", - сказал Песков журналистам.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Европе заявили, что не готовы к прекращению транзита газа из России
Вчера, 08:19
 
ЭкономикаРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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