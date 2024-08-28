https://ria.ru/20240828/gaz-1968940467.html

В Кремле оценили решение Киева не продлевать договор о транзите газа

В Кремле оценили решение Киева не продлевать договор о транзите газа - РИА Новости, 28.08.2024

В Кремле оценили решение Киева не продлевать договор о транзите газа

Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:35

2024-08-28T12:35

2024-08-28T12:35

экономика

россия

киев

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. "Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, тех, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный, более доступный в экономическом плане, по ценовым параметрам российский газ, по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего, наверное, из Соединенных Штатов Америки. Им придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентноспособной", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html

россия

киев

украина

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир зеленский