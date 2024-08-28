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В Европе заявили, что не готовы к прекращению транзита газа из России - РИА Новости, 28.08.2024
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08:19 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html
В Европе заявили, что не готовы к прекращению транзита газа из России
В Европе заявили, что не готовы к прекращению транзита газа из России - РИА Новости, 28.08.2024
В Европе заявили, что не готовы к прекращению транзита газа из России
Европа не готова к прекращению Украиной договора о транзите газа из РФ, поставки российского топлива были гарантией в случае наступления суровой зимы, заявил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:19
2024-08-28T08:19
экономика
россия
европа
украина
владимир зеленский
герман галущенко
михаил галузин
газпром
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РИМ, 28 авг – РИА Новости. Европа не готова к прекращению Украиной договора о транзите газа из РФ, поставки российского топлива были гарантией в случае наступления суровой зимы, заявил РИА Новости глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Energia Давиде Табарелли (Davide Tabarelli). Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. "Европа к этому не готова, как она не была готова к кризису 2022 года, когда прошла серия отрицательных новостей, которые подняли цену в 10 раз. Поставки газа из России оставались важными в две последние зимы, несмотря на конфликт. Но сейчас тотальный блок поставок усугубит и без того сложную ситуацию, когда цены находятся в районе 40 евро за мегаватт в час. Ситуация точно лучше, чем два года назад, но сейчас это не помогает, это не хорошая новость", - сказал Табарелли. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года. В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Наибольший ущерб ожидает страны, которые сильнее зависят от России в плане объемов – это Восточная Европа, Венгрия, Чехия, однако уязвима вся Европа. Минимальный объем газа, который поставлялся из России в две последних зимы, являлся гарантией того, чтобы в случае холодов не наступило повышение цен. Сейчас в отсутствие такой возможности прибегнуть к российскому газу возникает риск скачка цен, если зима будет суровой", - сказал эксперт, добавив, что цена на газ уже повышались в последние несколько недель в ожидании решения Киева. Евросоюз, отметил эксперт, ранее импортировал 140 миллиардов кубометров газа и сейчас сократил их до 13. "Такой недостаток предложения уже был очень серьезным. Довести их до 13 потребует новых усилий. На энергетических рынках объемы есть всегда, надо только за них платить, вопрос в том – сколько", - заявил Табарелли. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Многие страны Европы в 2022 году лишились – частично или полностью – газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту - "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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экономика, россия, европа, украина, владимир зеленский, герман галущенко, михаил галузин, газпром, евросоюз, северный поток
Экономика, Россия, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Михаил Галузин, Газпром, Евросоюз, Северный поток
В Европе заявили, что не готовы к прекращению транзита газа из России

Эксперт Табарелли: Европа не готова к прекращению транзита газа из России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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РИМ, 28 авг – РИА Новости. Европа не готова к прекращению Украиной договора о транзите газа из РФ, поставки российского топлива были гарантией в случае наступления суровой зимы, заявил РИА Новости глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Energia Давиде Табарелли (Davide Tabarelli).
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.
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"Европа к этому не готова, как она не была готова к кризису 2022 года, когда прошла серия отрицательных новостей, которые подняли цену в 10 раз. Поставки газа из России оставались важными в две последние зимы, несмотря на конфликт. Но сейчас тотальный блок поставок усугубит и без того сложную ситуацию, когда цены находятся в районе 40 евро за мегаватт в час. Ситуация точно лучше, чем два года назад, но сейчас это не помогает, это не хорошая новость", - сказал Табарелли.
В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.
В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Наибольший ущерб ожидает страны, которые сильнее зависят от России в плане объемов – это Восточная Европа, Венгрия, Чехия, однако уязвима вся Европа. Минимальный объем газа, который поставлялся из России в две последних зимы, являлся гарантией того, чтобы в случае холодов не наступило повышение цен. Сейчас в отсутствие такой возможности прибегнуть к российскому газу возникает риск скачка цен, если зима будет суровой", - сказал эксперт, добавив, что цена на газ уже повышались в последние несколько недель в ожидании решения Киева.
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Евросоюз, отметил эксперт, ранее импортировал 140 миллиардов кубометров газа и сейчас сократил их до 13. "Такой недостаток предложения уже был очень серьезным. Довести их до 13 потребует новых усилий. На энергетических рынках объемы есть всегда, надо только за них платить, вопрос в том – сколько", - заявил Табарелли.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
Многие страны Европы в 2022 году лишились – частично или полностью – газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту - "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась.
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ЭкономикаРоссияЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоМихаил ГалузинГазпромЕвросоюзСеверный поток
 
 
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