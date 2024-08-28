https://ria.ru/20240828/feyk-1968977111.html

МЧС опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС

МЧС опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС - РИА Новости, 28.08.2024

МЧС опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС

Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:27

2024-08-28T14:27

2024-08-28T14:27

происшествия

россия

пронский район

рязанская область

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ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону. Сообщения о взрыве и пожаре на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области опубликовал ряд СМИ. "Новость фейковая, фотография старая. Никакого возгорания сейчас там нет, все выяснили", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе Рязанской ГРЭС РИА Новости сообщили, что объект работает в штатном режиме. "В ряде Telegram-каналов распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло сутками ранее, 27 августа. Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме", - уточнил представитель ГРЭС.

https://ria.ru/20240820/alushta-1967418323.html

https://ria.ru/20240819/vladivostok-1966967314.html

россия

пронский район

рязанская область

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происшествия, россия, пронский район, рязанская область