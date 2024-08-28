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МЧС опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС - РИА Новости, 28.08.2024
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14:27 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/feyk-1968977111.html
МЧС опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС
МЧС опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС - РИА Новости, 28.08.2024
МЧС опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС
Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:27
2024-08-28T14:27
происшествия
россия
пронский район
рязанская область
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ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону. Сообщения о взрыве и пожаре на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области опубликовал ряд СМИ. "Новость фейковая, фотография старая. Никакого возгорания сейчас там нет, все выяснили", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе Рязанской ГРЭС РИА Новости сообщили, что объект работает в штатном режиме. "В ряде Telegram-каналов распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло сутками ранее, 27 августа. Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме", - уточнил представитель ГРЭС.
https://ria.ru/20240820/alushta-1967418323.html
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россия
пронский район
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происшествия, россия, пронский район, рязанская область
Происшествия, Россия, Пронский район, Рязанская область
МЧС опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС

ГУМЧС России опровергло сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС . Архивное фото
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ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
Сообщения о взрыве и пожаре на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области опубликовал ряд СМИ.
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"Новость фейковая, фотография старая. Никакого возгорания сейчас там нет, все выяснили", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе Рязанской ГРЭС РИА Новости сообщили, что объект работает в штатном режиме. "В ряде Telegram-каналов распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло сутками ранее, 27 августа. Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме", - уточнил представитель ГРЭС.
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