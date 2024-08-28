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Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков - РИА Новости, 28.08.2024
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13:54 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/evropa-1968965556.html
Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков
Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков - РИА Новости, 28.08.2024
Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков
Западная Европа вскоре перестанет существовать в нынешнем виде, она активно превращается в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана из-за бесконтрольной... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:54
2024-08-28T13:54
в мире
западная европа
африка
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алексей пушков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Западная Европа вскоре перестанет существовать в нынешнем виде, она активно превращается в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана из-за бесконтрольной миграции, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Прежней Западной Европы - еще 15-летней давности - уже нет. Западной Европы в ее нынешнем виде скоро тоже не будет: ее ускоренными темпами превращают в филиал Африки, Среднего Востока и Индостана", - написал Пушков. Сенатор отметил, что процесс замещения белого населения Европы мигрантами "продолжается быстрыми темпами". "Правительство Испании только что закрыло целый аэропорт, чтобы перепрофилировать его под бесперебойную доставку африканских мигрантов в Испанию. Недовольство населения, нагрузка на бюджет, резко возросшая преступность, зарезанные мигрантами испанцы - все это ничуть не смущает испанские власти, которые, словно, выполняют установку свыше на замещение титульной нации выходцами из Африки. Той же линии продолжает придерживаться правительство Британии, несмотря на бунты и погромы, недавно прокатившиеся по стране", - резюмировал политик.
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в мире, западная европа, африка, испания, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Западная Европа, Африка, Испания, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков

Пушков: Западную Европу превращают в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана

© AP Photo / Kin CheungПрохожие в районе Саутхолл в Лондоне
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Западная Европа вскоре перестанет существовать в нынешнем виде, она активно превращается в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана из-за бесконтрольной миграции, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Прежней Западной Европы - еще 15-летней давности - уже нет. Западной Европы в ее нынешнем виде скоро тоже не будет: ее ускоренными темпами превращают в филиал Африки, Среднего Востока и Индостана", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что процесс замещения белого населения Европы мигрантами "продолжается быстрыми темпами".
"Правительство Испании только что закрыло целый аэропорт, чтобы перепрофилировать его под бесперебойную доставку африканских мигрантов в Испанию. Недовольство населения, нагрузка на бюджет, резко возросшая преступность, зарезанные мигрантами испанцы - все это ничуть не смущает испанские власти, которые, словно, выполняют установку свыше на замещение титульной нации выходцами из Африки. Той же линии продолжает придерживаться правительство Британии, несмотря на бунты и погромы, недавно прокатившиеся по стране", - резюмировал политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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В миреЗападная ЕвропаАфрикаИспанияАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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