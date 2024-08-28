Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков
Пушков: Западную Европу превращают в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана
© AP Photo / Kin CheungПрохожие в районе Саутхолл в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Западная Европа вскоре перестанет существовать в нынешнем виде, она активно превращается в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана из-за бесконтрольной миграции, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Прежней Западной Европы - еще 15-летней давности - уже нет. Западной Европы в ее нынешнем виде скоро тоже не будет: ее ускоренными темпами превращают в филиал Африки, Среднего Востока и Индостана", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что процесс замещения белого населения Европы мигрантами "продолжается быстрыми темпами".
"Правительство Испании только что закрыло целый аэропорт, чтобы перепрофилировать его под бесперебойную доставку африканских мигрантов в Испанию. Недовольство населения, нагрузка на бюджет, резко возросшая преступность, зарезанные мигрантами испанцы - все это ничуть не смущает испанские власти, которые, словно, выполняют установку свыше на замещение титульной нации выходцами из Африки. Той же линии продолжает придерживаться правительство Британии, несмотря на бунты и погромы, недавно прокатившиеся по стране", - резюмировал политик.
Европа испугалась, что Россия занимает ее место
27 августа, 08:00