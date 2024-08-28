https://ria.ru/20240828/evropa-1968965556.html

Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков

Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков - РИА Новости, 28.08.2024

Западная Европа скоро перестанет существовать, заявил Пушков

Западная Европа вскоре перестанет существовать в нынешнем виде, она активно превращается в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана из-за бесконтрольной... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:54

2024-08-28T13:54

2024-08-28T13:54

в мире

западная европа

африка

испания

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Западная Европа вскоре перестанет существовать в нынешнем виде, она активно превращается в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана из-за бесконтрольной миграции, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Прежней Западной Европы - еще 15-летней давности - уже нет. Западной Европы в ее нынешнем виде скоро тоже не будет: ее ускоренными темпами превращают в филиал Африки, Среднего Востока и Индостана", - написал Пушков. Сенатор отметил, что процесс замещения белого населения Европы мигрантами "продолжается быстрыми темпами". "Правительство Испании только что закрыло целый аэропорт, чтобы перепрофилировать его под бесперебойную доставку африканских мигрантов в Испанию. Недовольство населения, нагрузка на бюджет, резко возросшая преступность, зарезанные мигрантами испанцы - все это ничуть не смущает испанские власти, которые, словно, выполняют установку свыше на замещение титульной нации выходцами из Африки. Той же линии продолжает придерживаться правительство Британии, несмотря на бунты и погромы, недавно прокатившиеся по стране", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html

западная европа

африка

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, западная европа, африка, испания, алексей пушков, совет федерации рф