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Британия и Германия ведут переговоры по двустороннему оборонному соглашению

Британия и Германия ведут переговоры по двустороннему оборонному соглашению - РИА Новости, 28.08.2024

Британия и Германия ведут переговоры по двустороннему оборонному соглашению

Великобритания и Германия ведут переговоры о двустороннем оборонном соглашении и планируют заключить его к началу 2025 года, сообщает офис британского... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T02:43

2024-08-28T02:43

2024-08-28T02:43

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Великобритания и Германия ведут переговоры о двустороннем оборонном соглашении и планируют заключить его к началу 2025 года, сообщает офис британского премьер-министра Кира Стармера. Ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 августа примет в Берлине Стармера. Он отметил, что стороны проведут переговоры "по двусторонним и внешнеполитическим темам", а также вопросам европейской и экономической политики. "Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время ведутся между двумя странами и которое, как ожидается, будет окончательно доработано осенью... Обе стороны хотят договориться о новом партнёрстве в начале 2025 года", - говорится в заявлении премьерского офиса, опубликованном на сайте правительства. Как отмечается в заявлении, переговорная группа Стармера потратит следующие шесть месяцев на согласование нового договора. В офисе премьера также сообщили, что в рамках двухдневного визита в Европу Стармер посетит церемонию открытия Паралимпийских игр в Париже в среду вечером, а на следующий день встретится с лидерами французского бизнеса. Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией и Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.

https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html

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в мире, германия, великобритания, европа, кир стармер, олаф шольц, лейбористская партия великобритании, евросоюз