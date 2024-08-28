Британия и Германия ведут переговоры по двустороннему оборонному соглашению
Британия и Германия планируют заключить оборонное соглашение к началу 2025 года
© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаг Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Великобритания и Германия ведут переговоры о двустороннем оборонном соглашении и планируют заключить его к началу 2025 года, сообщает офис британского премьер-министра Кира Стармера.
Ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 августа примет в Берлине Стармера. Он отметил, что стороны проведут переговоры "по двусторонним и внешнеполитическим темам", а также вопросам европейской и экономической политики.
Европа испугалась, что Россия занимает ее место
Вчера, 08:00
"Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время ведутся между двумя странами и которое, как ожидается, будет окончательно доработано осенью... Обе стороны хотят договориться о новом партнёрстве в начале 2025 года", - говорится в заявлении премьерского офиса, опубликованном на сайте правительства.
Как отмечается в заявлении, переговорная группа Стармера потратит следующие шесть месяцев на согласование нового договора.
В офисе премьера также сообщили, что в рамках двухдневного визита в Европу Стармер посетит церемонию открытия Паралимпийских игр в Париже в среду вечером, а на следующий день встретится с лидерами французского бизнеса.
Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией и Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
Германия не выдержит испытания Украиной
24 августа, 08:00