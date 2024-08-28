https://ria.ru/20240828/elektrokary-1968879599.html

Опрос показал рост интереса россиян к электромобилям

Опрос показал рост интереса россиян к электромобилям - РИА Новости, 28.08.2024

Опрос показал рост интереса россиян к электромобилям

Эксперты отмечают повышение интереса к электромобилям в РФ: более 60% россиян готовы рассмотреть их в качестве основного средства передвижения, следует из... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:13

2024-08-28T06:13

2024-08-28T06:13

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Эксперты отмечают повышение интереса к электромобилям в РФ: более 60% россиян готовы рассмотреть их в качестве основного средства передвижения, следует из опроса коммуникационного агентства ДБО (есть в распоряжении РИА Новости). "Большинство респондентов проявляют значительный интерес к приобретению электромобилей… Более 60% респондентов готовы рассматривать личный электромобиль как основное средство передвижения… В возрастной группе 18-24 года 43,4% респондентов уверены в своей готовности к использованию электромобиля, что подчеркивает высокий уровень заинтересованности среди молодежи", - говорится в материалах агентства. Опрос был проведен в июле текущего года. В нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет. География исследования охватывает Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Омск, Уфу, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Казань, Самару, Пермь, Саратов и Тюмень. О росте интереса к электромобилям также говорят статистические данные: их доля на рынке по итогам 2023 года достигла 1,3%, при этом за год россияне приобрели 14 тысяч электрокаров. Всего пять лет назад эта цифра составляла 372 автомобиля. По состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывается 50,6 тысячи электромобилей, уточняется в материалах со ссылкой на данные "Автостата". Ранее в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил быстрый прогресс в РФ в секторе создания электромобилей. Сейчас в стране их производством занимаются две компании: "Моторинвест" и "Москвич". У первого для этих целей есть отдельный специализированный завод, на котором собираются электрокары под брендом Evolute (в линейке два электрических кроссовера i-Sky и i-Joy и седан i-Pro). Второй поставил на конвейер своего московского завода электрокар "Москвич 3". Планы начать производство электромобилей есть и у отечественного "АвтоВАЗа": автопроизводитель обещал запустить производство электрических Largus в третьем квартале.

https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html

https://ria.ru/20240719/reznikov-1960644381.html

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технологии, россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, автостат, автоваз, общество