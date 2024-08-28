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Эксперт призвал конкретизировать условия применения ядерного оружия - РИА Новости, 28.08.2024
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17:53 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ekspert-1969039797.html
Эксперт призвал конкретизировать условия применения ядерного оружия
Эксперт призвал конкретизировать условия применения ядерного оружия - РИА Новости, 28.08.2024
Эксперт призвал конкретизировать условия применения ядерного оружия
Положения и условия использования ядерного оружия в доктрине должны быть конкретизированы в той части, когда Россия оставляет за собой право применить его в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:53
2024-08-28T17:53
россия
москва
сша
игорь коротченко
сергей лавров
нато
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Положения и условия использования ядерного оружия в доктрине должны быть конкретизированы в той части, когда Россия оставляет за собой право применить его в ответ на вторжение на ее территорию и атаку противника против Вооруженных Сил РФ, заявил РИА Новости известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется. "Очевидно, что необходимо конкретизировать положения военной доктрины РФ о применении как тактического, так и стратегического ядерного оружия, при которых Россия оставляет за собой право использовать указанный вид вооружений в ответ на вторжение подразделений или воинских контингентов отдельных западных стран или блока НАТО, или атаку ОВС Североатлантического альянса против ВС РФ, даже при условии использования противником обычных вооружений", - сказал Коротченко. Он добавил, что в случае применения против России американских крылатых ракет в обычном оснащении или тактического ядерного оружия на европейском ТВД, Москва должна иметь доктринально подтвержденную возможность ответить нанесением ответного ограниченного удара непосредственно по континентальной территории США стратегическим ядерным оружием. "Мы вынуждены предпринимать эти шаги в условиях угрозы прямого противостояния России и НАТО в конфликте вокруг Украины, а также анонсированной отправки западных военных специалистов и советников для поддержки ВСУ, а в перспективе нельзя исключать, и отправки воинских контингентов НАТО", - отметил аналитик. Уточненные положения военной доктрины могут быть реализованы военно-политическим руководством страны даже при использовании странами-агрессорами обычных вооружений. И этот пункт необходимо зафиксировать в ядерной доктрине, считает Коротченко. "Потенциальный агрессор должен иметь железобетонные подтверждения того, что в случае совершения им указанных видов боевых операций, попадающих под перечень уточненных в военной доктрине РФ критериев, военно-политическое руководство России незамедлительно реализует положения данного раздела", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html
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россия, москва, сша, игорь коротченко, сергей лавров, нато, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Москва, США, Игорь Коротченко, Сергей Лавров, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Эксперт призвал конкретизировать условия применения ядерного оружия

Аналитик Коротченко призвал конкретизировать условия применения ядерного оружия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Положения и условия использования ядерного оружия в доктрине должны быть конкретизированы в той части, когда Россия оставляет за собой право применить его в ответ на вторжение на ее территорию и атаку противника против Вооруженных Сил РФ, заявил РИА Новости известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется.
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"Очевидно, что необходимо конкретизировать положения военной доктрины РФ о применении как тактического, так и стратегического ядерного оружия, при которых Россия оставляет за собой право использовать указанный вид вооружений в ответ на вторжение подразделений или воинских контингентов отдельных западных стран или блока НАТО, или атаку ОВС Североатлантического альянса против ВС РФ, даже при условии использования противником обычных вооружений", - сказал Коротченко.
Он добавил, что в случае применения против России американских крылатых ракет в обычном оснащении или тактического ядерного оружия на европейском ТВД, Москва должна иметь доктринально подтвержденную возможность ответить нанесением ответного ограниченного удара непосредственно по континентальной территории США стратегическим ядерным оружием.
"Мы вынуждены предпринимать эти шаги в условиях угрозы прямого противостояния России и НАТО в конфликте вокруг Украины, а также анонсированной отправки западных военных специалистов и советников для поддержки ВСУ, а в перспективе нельзя исключать, и отправки воинских контингентов НАТО", - отметил аналитик.
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Уточненные положения военной доктрины могут быть реализованы военно-политическим руководством страны даже при использовании странами-агрессорами обычных вооружений. И этот пункт необходимо зафиксировать в ядерной доктрине, считает Коротченко.
"Потенциальный агрессор должен иметь железобетонные подтверждения того, что в случае совершения им указанных видов боевых операций, попадающих под перечень уточненных в военной доктрине РФ критериев, военно-политическое руководство России незамедлительно реализует положения данного раздела", - резюмировал он.
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