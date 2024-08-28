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Более 800 городов присоединились к акции "Дети вместо цветов" - РИА Новости, 28.08.2024
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17:53 28.08.2024 (обновлено: 18:16 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/deti-1969039992.html
Более 800 городов присоединились к акции "Дети вместо цветов"
Более 800 городов присоединились к акции "Дети вместо цветов" - РИА Новости, 28.08.2024
Более 800 городов присоединились к акции "Дети вместо цветов"
Более 800 населенных пунктов России присоединились к благотворительной акции "Дети вместо цветов", приуроченной ко Дню знаний, сообщается на сайте акции. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:53
2024-08-28T18:16
общество
россия
дом с маяком
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 800 населенных пунктов России присоединились к благотворительной акции "Дети вместо цветов", приуроченной ко Дню знаний, сообщается на сайте акции. Организаторы акции предлагают в честь нового учебного года подарить учителю всего один букет от класса, а сэкономленные деньги перечислить в пользу тяжелобольных детей. "С нами уже (данные обновляются в реальном времени) 830 городов из самых разных уголков России; 6170 регистраций от отдельных участников, классов и даже целых школ; больше 181 400 учеников теперь знают о том, что помочь может каждый; более 8380 учителей выбрали один букет от класса и помощь детям", — отмечается на сайте. Среди организаторов акции: фонд помощи хосписам "Вера", занимающийся системным развитием паллиативной помощи в стране, а также детский хоспис "Дом с маяком", под опекой которого находятся более 800 тяжелобольных детей и молодых взрослых. "Этот "первосентябрьский флешмоб" в 2014 году придумала педагог одного из московских лицеев. Идею подхватили многие учителя, ученики и их родители, и с тех пор такой флешмоб ежегодно проходит по всей России и в других странах. Мы считаем, что прежде всего акция — хороший повод поговорить с детьми, что помогать другим — это совсем несложно", — отмечается на сайте.
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Новости
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общество, россия, дом с маяком
Общество, Россия, Дом с маяком
Более 800 городов присоединились к акции "Дети вместо цветов"

Более 800 российских городов присоединились к акции "Дети вместо цветов"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 800 населенных пунктов России присоединились к благотворительной акции "Дети вместо цветов", приуроченной ко Дню знаний, сообщается на сайте акции.
Организаторы акции предлагают в честь нового учебного года подарить учителю всего один букет от класса, а сэкономленные деньги перечислить в пользу тяжелобольных детей.
"С нами уже (данные обновляются в реальном времени) 830 городов из самых разных уголков России; 6170 регистраций от отдельных участников, классов и даже целых школ; больше 181 400 учеников теперь знают о том, что помочь может каждый; более 8380 учителей выбрали один букет от класса и помощь детям", — отмечается на сайте.
Среди организаторов акции: фонд помощи хосписам "Вера", занимающийся системным развитием паллиативной помощи в стране, а также детский хоспис "Дом с маяком", под опекой которого находятся более 800 тяжелобольных детей и молодых взрослых.
"Этот "первосентябрьский флешмоб" в 2014 году придумала педагог одного из московских лицеев. Идею подхватили многие учителя, ученики и их родители, и с тех пор такой флешмоб ежегодно проходит по всей России и в других странах. Мы считаем, что прежде всего акция — хороший повод поговорить с детьми, что помогать другим — это совсем несложно", — отмечается на сайте.
Подготовка к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Опубликованы темы "Разговоров о важном" в новом учебном году
21 августа, 12:23
 
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