https://ria.ru/20240828/deti-1969039992.html

Более 800 городов присоединились к акции "Дети вместо цветов"

Более 800 городов присоединились к акции "Дети вместо цветов" - РИА Новости, 28.08.2024

Более 800 городов присоединились к акции "Дети вместо цветов"

Более 800 населенных пунктов России присоединились к благотворительной акции "Дети вместо цветов", приуроченной ко Дню знаний, сообщается на сайте акции. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:53

2024-08-28T17:53

2024-08-28T18:16

общество

россия

дом с маяком

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 800 населенных пунктов России присоединились к благотворительной акции "Дети вместо цветов", приуроченной ко Дню знаний, сообщается на сайте акции. Организаторы акции предлагают в честь нового учебного года подарить учителю всего один букет от класса, а сэкономленные деньги перечислить в пользу тяжелобольных детей. "С нами уже (данные обновляются в реальном времени) 830 городов из самых разных уголков России; 6170 регистраций от отдельных участников, классов и даже целых школ; больше 181 400 учеников теперь знают о том, что помочь может каждый; более 8380 учителей выбрали один букет от класса и помощь детям", — отмечается на сайте. Среди организаторов акции: фонд помощи хосписам "Вера", занимающийся системным развитием паллиативной помощи в стране, а также детский хоспис "Дом с маяком", под опекой которого находятся более 800 тяжелобольных детей и молодых взрослых. "Этот "первосентябрьский флешмоб" в 2014 году придумала педагог одного из московских лицеев. Идею подхватили многие учителя, ученики и их родители, и с тех пор такой флешмоб ежегодно проходит по всей России и в других странах. Мы считаем, что прежде всего акция — хороший повод поговорить с детьми, что помогать другим — это совсем несложно", — отмечается на сайте.

https://ria.ru/20240821/shkola-1967523843.html

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общество, россия, дом с маяком