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Стало известно, сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах - РИА Новости, 28.08.2024
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06:01 28.08.2024 (обновлено: 14:00 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/delo-1968878859.html
Стало известно, сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах
Стало известно, сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах - РИА Новости, 28.08.2024
Стало известно, сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах
Не менее 2,4 миллиарда рублей получили от Минобороны России фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:01
2024-08-28T14:00
россия
происшествия
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Не менее 2,4 миллиарда рублей получили от Минобороны России фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. "В результате своих действий &lt;…&gt; путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению", — говорится в материалах дела. Ранее сообщалось, что обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах. Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
https://ria.ru/20240815/delo-1966299511.html
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россия, происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова
Россия, Происшествия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Стало известно, сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах

Фигуранты дела о поставке бронежилетов получили от Минобороны 2,4 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Не менее 2,4 миллиарда рублей получили от Минобороны России фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
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По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
"В результате своих действий <…> путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению", — говорится в материалах дела.
Ранее сообщалось, что обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы.
ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
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