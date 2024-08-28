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На участие в ДЭГ подали более 655 тысяч заявок

На участие в ДЭГ подали более 655 тысяч заявок - РИА Новости, 28.08.2024

На участие в ДЭГ подали более 655 тысяч заявок

На утро среды подано более 655 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании, на мобильный избиратель более 213 тысяч, сказала председатель... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:49

2024-08-28T11:49

2024-08-28T11:49

политика

россия

абакан

анадырь

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На утро среды подано более 655 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании, на мобильный избиратель более 213 тысяч, сказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Всего на сегодня подано около 800 тысяч заявлений, из них 655 тысяч 551 заявление на участие в дистанционном электронном голосовании и 213 тысяч 373 заявление на включение в список избирателей по месту нахождения", - заявила Памфилова на заседании ЦИК. Она уточнила, что сейчас проходит тренировка ДЭГ, она затронет 25 регионов и 469 избирательных кампаний в 5 часовых поясах. Прием заявок на участие в ДЭГ продлится до начала сентября. Москвичам подавать заявление не требуется, поскольку столица использует свою собственную платформу. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. -

https://ria.ru/20240823/vybory-1967953193.html

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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф