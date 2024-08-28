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В Чувашии ребенок погиб, упав в канализационный колодец

В Чувашии ребенок погиб, упав в канализационный колодец - РИА Новости, 28.08.2024

В Чувашии ребенок погиб, упав в канализационный колодец

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чебоксарском районе Чувашии после гибели упавшего в канализационный колодец маленького ребенка, РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:36

2024-08-28T13:36

2024-08-28T13:36

чебоксарский район

происшествия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чебоксарском районе Чувашии после гибели упавшего в канализационный колодец маленького ребенка, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. Ранее сообщалось, что утром во вторник на территории возле частного дома в селе Синьялы Чебоксарского округа 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец и погиб. Колодец не является частью системы централизованного водоотведения и использовался для нужд расположенного рядом индивидуального жилого дома. "По факту гибели ребенка в результате падения в канализационный колодец возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной информации, крышка колодца на момент трагедии уже была приоткрыта", - сообщили в прокуратуре республики.

чебоксарский район

россия

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чебоксарский район, происшествия, россия