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В Чувашии ребенок погиб, упав в канализационный колодец - РИА Новости, 28.08.2024
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13:36 28.08.2024
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В Чувашии ребенок погиб, упав в канализационный колодец
В Чувашии ребенок погиб, упав в канализационный колодец - РИА Новости, 28.08.2024
В Чувашии ребенок погиб, упав в канализационный колодец
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чебоксарском районе Чувашии после гибели упавшего в канализационный колодец маленького ребенка, РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:36
2024-08-28T13:36
чебоксарский район
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чебоксарском районе Чувашии после гибели упавшего в канализационный колодец маленького ребенка, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. Ранее сообщалось, что утром во вторник на территории возле частного дома в селе Синьялы Чебоксарского округа 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец и погиб. Колодец не является частью системы централизованного водоотведения и использовался для нужд расположенного рядом индивидуального жилого дома. "По факту гибели ребенка в результате падения в канализационный колодец возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной информации, крышка колодца на момент трагедии уже была приоткрыта", - сообщили в прокуратуре республики.
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чебоксарский район, происшествия, россия
Чебоксарский район, Происшествия, Россия
В Чувашии ребенок погиб, упав в канализационный колодец

В Чувашии ребенок упал в канализационный колодец и погиб, возбуждено дело

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКанализация
Канализация - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чебоксарском районе Чувашии после гибели упавшего в канализационный колодец маленького ребенка, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
Ранее сообщалось, что утром во вторник на территории возле частного дома в селе Синьялы Чебоксарского округа 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец и погиб. Колодец не является частью системы централизованного водоотведения и использовался для нужд расположенного рядом индивидуального жилого дома.
"По факту гибели ребенка в результате падения в канализационный колодец возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной информации, крышка колодца на момент трагедии уже была приоткрыта", - сообщили в прокуратуре республики.
 
Чебоксарский районПроисшествияРоссия
 
 
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