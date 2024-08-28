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Чернышенко назвал технологическое лидерство национальной целью развития - РИА Новости, 28.08.2024
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11:27 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968921483.html
Чернышенко назвал технологическое лидерство национальной целью развития
Чернышенко назвал технологическое лидерство национальной целью развития - РИА Новости, 28.08.2024
Чернышенко назвал технологическое лидерство национальной целью развития
Технологическое лидерство РФ стало национальной целью развития страны, стоит задача к 2030 году увеличить расходы на отечественную науку до уровня свыше 5... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:27
2024-08-28T11:27
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Технологическое лидерство РФ стало национальной целью развития страны, стоит задача к 2030 году увеличить расходы на отечественную науку до уровня свыше 5 триллионов рублей в год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Впервые в истории современной России технологическое лидерство стало национальной целью развития. Одна из стратегических задач, направленных на её достижение – она звучит крайне амбициозно - это увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. По оценке Минэкономразвития, номинальный ВВП России к 2030 году превысит 288 триллионов рублей, а 2% от этой суммы в номинальном выражении, только задумайтесь, 5,77 триллионов рублей", - сказал Чернышенко, выступая на пленарном заседании XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024". Другой стратегической задачей, по словам вице-премьера РФ, является обеспечение к 2030 году вхождения России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.
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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Чернышенко назвал технологическое лидерство национальной целью развития

Чернышенко: технологическое лидерство стало национальной целью развития России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на XI Международном форуме "Технопром-2024" в Новосибирске
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на XI Международном форуме Технопром-2024 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на XI Международном форуме "Технопром-2024" в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Технологическое лидерство РФ стало национальной целью развития страны, стоит задача к 2030 году увеличить расходы на отечественную науку до уровня свыше 5 триллионов рублей в год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Впервые в истории современной России технологическое лидерство стало национальной целью развития. Одна из стратегических задач, направленных на её достижение – она звучит крайне амбициозно - это увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. По оценке Минэкономразвития, номинальный ВВП России к 2030 году превысит 288 триллионов рублей, а 2% от этой суммы в номинальном выражении, только задумайтесь, 5,77 триллионов рублей", - сказал Чернышенко, выступая на пленарном заседании XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024".
Другой стратегической задачей, по словам вице-премьера РФ, является обеспечение к 2030 году вхождения России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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5 февраля, 13:29
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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