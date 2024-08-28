https://ria.ru/20240828/burya-1968887942.html
Землю накрыла магнитная буря
Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости, 28.08.2024
Землю накрыла магнитная буря
Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:08
2024-08-28T08:08
2024-08-28T13:01
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь", — написал синоптик. Он отметил, что эта магнитная буря, вероятно, окажется непродолжительной, а ее интенсивность усиливаться не будет.
https://ria.ru/20240801/burya-1963350433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, космос - риа наука, земля, михаил леус
Общество, Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус
Землю накрыла магнитная буря
Синоптик Леус: на Земле началась средняя магнитная буря класса G2