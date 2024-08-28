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Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости, 28.08.2024
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08:08 28.08.2024 (обновлено: 13:01 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/burya-1968887942.html
Землю накрыла магнитная буря
Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости, 28.08.2024
Землю накрыла магнитная буря
Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:08
2024-08-28T13:01
общество
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь", — написал синоптик. Он отметил, что эта магнитная буря, вероятно, окажется непродолжительной, а ее интенсивность усиливаться не будет.
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общество, космос - риа наука, земля, михаил леус
Общество, Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус
Землю накрыла магнитная буря

Синоптик Леус: на Земле началась средняя магнитная буря класса G2

© РИА Новости / Владимир СергеевЛюди идут по дороге
Люди идут по дороге - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Люди идут по дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь", — написал синоптик.
Он отметил, что эта магнитная буря, вероятно, окажется непродолжительной, а ее интенсивность усиливаться не будет.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури
1 августа, 08:36
 
ОбществоКосмос - РИА НаукаЗемляМихаил Леус
 
 
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