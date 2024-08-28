https://ria.ru/20240828/burya-1968887942.html

Землю накрыла магнитная буря

Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости, 28.08.2024

Землю накрыла магнитная буря

Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:08

2024-08-28T08:08

2024-08-28T13:01

общество

космос - риа наука

земля

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959331545_0:166:2792:1737_1920x0_80_0_0_25f1e031070a78d9310f16fc07a37c17.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь", — написал синоптик. Он отметил, что эта магнитная буря, вероятно, окажется непродолжительной, а ее интенсивность усиливаться не будет.

https://ria.ru/20240801/burya-1963350433.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, космос - риа наука, земля, михаил леус