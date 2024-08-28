https://ria.ru/20240828/bespilotnik-1968910564.html

БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в кировском Котельниче

БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в кировском Котельниче - РИА Новости, 28.08.2024

БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в кировском Котельниче

В городе Котельнич Кировской области дрон атаковал нефтяную емкость, сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:46

2024-08-28T10:46

2024-08-28T13:08

происшествия

котельнич

специальная военная операция на украине

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. В городе Котельнич Кировской области дрон атаковал нефтяную емкость, сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале."Совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет", — написал он.Соколов подчеркнул, что ситуация под контролем, на месте происшествия находятся глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы.В единой дежурно-диспетчерской службе РИА Новости сообщили, что всего было пять беспилотников, которые атаковали "потенциально опасный объект ФГПУ "Вятка".По данным из открытых источников, федеральное государственное казенное учреждение "Вятка" занимается хранением нефти и продуктов ее переработки.Как заявили РИА Новости в кировском аэропорту Победилово, он работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

котельнич

кировская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, котельнич, кировская область, александр соколов