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Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области - РИА Новости, 28.08.2024
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08:46 28.08.2024 (обновлено: 11:55 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/bespilotnik-1968891538.html
Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области
Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области - РИА Новости, 28.08.2024
Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области
В Ростовской области на складе топлива начался пожар после атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:46
2024-08-28T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. В Ростовской области на складе топлива начался пожар после атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе", — написал глава области.Он уточнил, что никто не пострадал, угрозы распространения огня на жилые дома нет. В тушении пожара участвуют силы экстренного реагирования.Как сообщало Минобороны, российская ПВО за минувшую ночь сбила четыре беспилотника самолетного типа над Ростовской областью и восемь — над Воронежской.В Пролетарском районе Ростовской области 18 августа при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Сообщалось, что огонь охватил 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. При тушении пострадал 41 пожарный, в Пролетарске ввели режим ЧС и отменили празднование Дня города. По данным на утро 28 августа, сообщений о том, что пожар удалось потушить, не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области

Голубев: склад топлива в Ростовской области загорелся после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. В Ростовской области на складе топлива начался пожар после атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
"В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе", — написал глава области.
Он уточнил, что никто не пострадал, угрозы распространения огня на жилые дома нет. В тушении пожара участвуют силы экстренного реагирования.
Как сообщало Минобороны, российская ПВО за минувшую ночь сбила четыре беспилотника самолетного типа над Ростовской областью и восемь — над Воронежской.
В Пролетарском районе Ростовской области 18 августа при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Сообщалось, что огонь охватил 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. При тушении пострадал 41 пожарный, в Пролетарске ввели режим ЧС и отменили празднование Дня города. По данным на утро 28 августа, сообщений о том, что пожар удалось потушить, не поступало.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевВооруженные силы Украины
 
 
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