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Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области
Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области - РИА Новости, 28.08.2024
Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области
В Ростовской области на складе топлива начался пожар после атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:46
2024-08-28T08:46
2024-08-28T11:55
специальная военная операция на украине
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. В Ростовской области на складе топлива начался пожар после атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе", — написал глава области.Он уточнил, что никто не пострадал, угрозы распространения огня на жилые дома нет. В тушении пожара участвуют силы экстренного реагирования.Как сообщало Минобороны, российская ПВО за минувшую ночь сбила четыре беспилотника самолетного типа над Ростовской областью и восемь — над Воронежской.В Пролетарском районе Ростовской области 18 августа при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Сообщалось, что огонь охватил 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. При тушении пострадал 41 пожарный, в Пролетарске ввели режим ЧС и отменили празднование Дня города. По данным на утро 28 августа, сообщений о том, что пожар удалось потушить, не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области
Голубев: склад топлива в Ростовской области загорелся после атаки БПЛА ВСУ