https://ria.ru/20240828/bespilotnik-1968891538.html

Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области

Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области - РИА Новости, 28.08.2024

Украинский беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области

В Ростовской области на складе топлива начался пожар после атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:46

2024-08-28T08:46

2024-08-28T11:55

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

василий голубев

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. В Ростовской области на складе топлива начался пожар после атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе", — написал глава области.Он уточнил, что никто не пострадал, угрозы распространения огня на жилые дома нет. В тушении пожара участвуют силы экстренного реагирования.Как сообщало Минобороны, российская ПВО за минувшую ночь сбила четыре беспилотника самолетного типа над Ростовской областью и восемь — над Воронежской.В Пролетарском районе Ростовской области 18 августа при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Сообщалось, что огонь охватил 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. При тушении пострадал 41 пожарный, в Пролетарске ввели режим ЧС и отменили празднование Дня города. По данным на утро 28 августа, сообщений о том, что пожар удалось потушить, не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины