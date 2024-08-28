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Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева - РИА Новости, 28.08.2024
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10:49 28.08.2024 (обновлено: 10:55 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/belyaev-1968910990.html
Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева
Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева - РИА Новости, 28.08.2024
Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева
Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:49
2024-08-28T10:55
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Беляеву В.С. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы. Беляев некоторое время назад сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США, где, по данным американского минюста, был задержан за участие в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина.
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Происшествия, Москва, Россия, США, Вадим Беляев, Андрей Костин (банкир), Открытие (банк)
Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева

Суд заочно арестовал экс-бенефициара "Открытия" Беляева по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВадим Беляев
Вадим Беляев - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вадим Беляев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Беляеву В.С. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы.
Беляев некоторое время назад сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США, где, по данным американского минюста, был задержан за участие в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина.
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ПроисшествияМоскваРоссияСШАВадим БеляевАндрей Костин (банкир)Открытие (банк)
 
 
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