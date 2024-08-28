https://ria.ru/20240828/belyaev-1968910990.html

Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева

Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева - РИА Новости, 28.08.2024

Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева

Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:49

2024-08-28T10:49

2024-08-28T10:55

происшествия

москва

россия

сша

вадим беляев

андрей костин (банкир)

открытие (банк)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Беляеву В.С. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы. Беляев некоторое время назад сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США, где, по данным американского минюста, был задержан за участие в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина.

https://ria.ru/20240222/arest-1929090640.html

москва

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, сша, вадим беляев, андрей костин (банкир), открытие (банк)