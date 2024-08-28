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Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева
Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева - РИА Новости, 28.08.2024
Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева
Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:49
2024-08-28T10:49
2024-08-28T10:55
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Беляеву В.С. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы. Беляев некоторое время назад сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США, где, по данным американского минюста, был задержан за участие в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина.
https://ria.ru/20240222/arest-1929090640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, сша, вадим беляев, андрей костин (банкир), открытие (банк)
Происшествия, Москва, Россия, США, Вадим Беляев, Андрей Костин (банкир), Открытие (банк)
Суд заочно арестовал основателя группы "Открытие" Беляева
Суд заочно арестовал экс-бенефициара "Открытия" Беляева по делу о мошенничестве