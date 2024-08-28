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В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом - РИА Новости, 28.08.2024
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17:51 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/arest-1969039578.html
В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом
В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом - РИА Новости, 28.08.2024
В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом
Гражданин России, объявленный в международный розыск за банковские махинации, арестован на черноморском курорте в Болгарии, сообщает местный портал Varna24 со... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:51
2024-08-28T17:51
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россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Гражданин России, объявленный в международный розыск за банковские махинации, арестован на черноморском курорте в Болгарии, сообщает местный портал Varna24 со ссылкой на полицию Варненской области. Арест был произведен в среду утром в рамках спецоперации с участием сотрудников национальной и региональной полиции Болгарии. Как сообщается, 58-летний разыскиваемый скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены. Интерпол объявил россиянина в международный розыск за банковские и имущественные махинации, сообщила пресс-служба полиции Варны. В настоящее время проводится процедура в соответствии с законом об экстрадиции при наличии европейского ордера на арест. Прокуратура и министерство внутренних дел были проинформированы об этом деле.
https://ria.ru/20240816/kirgizija-1966693239.html
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интерпол, болгария, россия, варненская область, в мире
Интерпол, Болгария, Россия, Варненская область, В мире
В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом

В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом за махинации

© РИА Новости / Георгий Галкин | Перейти в медиабанкСотрудники болгарской полиции
Сотрудники болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Георгий Галкин
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Сотрудники болгарской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Гражданин России, объявленный в международный розыск за банковские махинации, арестован на черноморском курорте в Болгарии, сообщает местный портал Varna24 со ссылкой на полицию Варненской области.
Арест был произведен в среду утром в рамках спецоперации с участием сотрудников национальной и региональной полиции Болгарии. Как сообщается, 58-летний разыскиваемый скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены.
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В настоящее время проводится процедура в соответствии с законом об экстрадиции при наличии европейского ордера на арест. Прокуратура и министерство внутренних дел были проинформированы об этом деле.
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