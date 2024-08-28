https://ria.ru/20240828/arest-1969039578.html

В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом

В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом - РИА Новости, 28.08.2024

В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом

Гражданин России, объявленный в международный розыск за банковские махинации, арестован на черноморском курорте в Болгарии, сообщает местный портал Varna24 со... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:51

2024-08-28T17:51

2024-08-28T17:51

интерпол

болгария

россия

варненская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44811/11/448111157_0:143:3051:1859_1920x0_80_0_0_294d2441b2927c73e9b9555e65ebb0b3.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Гражданин России, объявленный в международный розыск за банковские махинации, арестован на черноморском курорте в Болгарии, сообщает местный портал Varna24 со ссылкой на полицию Варненской области. Арест был произведен в среду утром в рамках спецоперации с участием сотрудников национальной и региональной полиции Болгарии. Как сообщается, 58-летний разыскиваемый скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены. Интерпол объявил россиянина в международный розыск за банковские и имущественные махинации, сообщила пресс-служба полиции Варны. В настоящее время проводится процедура в соответствии с законом об экстрадиции при наличии европейского ордера на арест. Прокуратура и министерство внутренних дел были проинформированы об этом деле.

https://ria.ru/20240816/kirgizija-1966693239.html

https://ria.ru/20240814/prigovor-1966266354.html

болгария

россия

варненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интерпол, болгария, россия, варненская область, в мире