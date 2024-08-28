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Суд рассмотрит арест подозреваемого в убийстве двух человек в Москве - РИА Новости, 28.08.2024
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17:03 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/arest-1969028387.html
Суд рассмотрит арест подозреваемого в убийстве двух человек в Москве
Суд рассмотрит арест подозреваемого в убийстве двух человек в Москве - РИА Новости, 28.08.2024
Суд рассмотрит арест подозреваемого в убийстве двух человек в Москве
Суд рассмотрит вопрос об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:03
2024-08-28T17:03
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Суд рассмотрит вопрос об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. Ранее под окнами дома на юго-востоке Москвы были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падании с высоты. По предварительным данным, супруг погибшей выкинул ее и ребенка из окна, после чего продолжил бросать различные предметы. Долгое время фигурант не впускал в квартиру силовиков, но в итоге был задержан. После мужчина был госпитализирован с передозировкой, предположительно, антидепрессантами. Столичная прокуратора заявила о гибели женщины 1988 года рождения и ее малолетнего сына 2023 года рождения. "Тридцатидевятилетний мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Соответствующее сообщение поступило в Лефортовскую межрайонную прокуратуру. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в в Telegram-канале столичной прокуратуры. Позднее столичный СК добавил, что мужчина доставлен в суд и ему предъявлено обвинение. "В рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - отмечает ведомство в Telegram-канале.
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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ее ребенка
Мужчина, который, предварительно, выбросил из окна женщину и ребенка, задержан в квартире, ему оказывается медицинская помощь. По данным прокуратуры, погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит арест подозреваемого в убийстве двух человек в Москве

Суд рассмотрит арест подозреваемого в убийстве женщины и ребенка Москве

© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Суд рассмотрит вопрос об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура.
Ранее под окнами дома на юго-востоке Москвы были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падании с высоты. По предварительным данным, супруг погибшей выкинул ее и ребенка из окна, после чего продолжил бросать различные предметы. Долгое время фигурант не впускал в квартиру силовиков, но в итоге был задержан. После мужчина был госпитализирован с передозировкой, предположительно, антидепрессантами. Столичная прокуратора заявила о гибели женщины 1988 года рождения и ее малолетнего сына 2023 года рождения.
"Тридцатидевятилетний мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Соответствующее сообщение поступило в Лефортовскую межрайонную прокуратуру. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Позднее столичный СК добавил, что мужчина доставлен в суд и ему предъявлено обвинение.
"В рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - отмечает ведомство в Telegram-канале.
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