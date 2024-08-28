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Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова - РИА Новости, 28.08.2024
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03:05 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова - РИА Новости, 28.08.2024
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова
Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании "ОлимСитиСтрой" Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:05
2024-08-28T03:05
происшествия
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
россия
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании "ОлимСитиСтрой" Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Стоимость Porsche 2018 года на сегодняшний день составляет от 7 до 9 миллионов рублей. Согласно сервису Avtoface, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса иномарки совпадают с данными Фомина. Судя по данным ГИБДД, ограничение на машину было наложено 14 мая 2024 года. Номер документа совпадает с номером судебного постановления Басманного суда о наложении ареста на имущество, которое поступило 6 мая. Ранее суд арестовал принадлежавшие бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову два люксовых автомобиля Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
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происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова

Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимпСитиСтроя" по делу о взятке Иванову

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании "ОлимСитиСтрой" Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Стоимость Porsche 2018 года на сегодняшний день составляет от 7 до 9 миллионов рублей.
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Согласно сервису Avtoface, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса иномарки совпадают с данными Фомина.
Судя по данным ГИБДД, ограничение на машину было наложено 14 мая 2024 года. Номер документа совпадает с номером судебного постановления Басманного суда о наложении ареста на имущество, которое поступило 6 мая.
Ранее суд арестовал принадлежавшие бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову два люксовых автомобиля Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
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ПроисшествияТимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинРоссияДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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