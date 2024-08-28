https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html

Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова

Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова - РИА Новости, 28.08.2024

Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова

Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании "ОлимСитиСтрой" Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T03:05

2024-08-28T03:05

2024-08-28T03:05

происшествия

тимур иванов

александр фомин

сергей бородин

россия

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании "ОлимСитиСтрой" Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Стоимость Porsche 2018 года на сегодняшний день составляет от 7 до 9 миллионов рублей. Согласно сервису Avtoface, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса иномарки совпадают с данными Фомина. Судя по данным ГИБДД, ограничение на машину было наложено 14 мая 2024 года. Номер документа совпадает с номером судебного постановления Басманного суда о наложении ареста на имущество, которое поступило 6 мая. Ранее суд арестовал принадлежавшие бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову два люксовых автомобиля Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html

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происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, россия, дело замминистра обороны тимура иванова