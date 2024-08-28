https://ria.ru/20240828/analitik-1968893430.html

В Турции описали два сценария завершения конфликта на Украине

В Турции описали два сценария завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2024

В Турции описали два сценария завершения конфликта на Украине

Снятие Западом санкций против России может стать одним из пунктов проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, тема уже обсуждалась во... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:02

2024-08-28T09:02

2024-08-28T09:02

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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Снятие Западом санкций против России может стать одним из пунктов проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, тема уже обсуждалась во время стамбульского процесса, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. На прошлой неделе США ввели санкции против 400 человек и юрлиц в России и за ее пределами. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что новые американские санкции в отношении российских компаний и физлиц - "безрассудные шаги" Вашингтона, усугубляющие кризис, Москве безразлично, что еще придумает американская администрация для того, чтобы "наказать российский народ". "Есть две теории о том, чем закончится конфликт. Во-первых, как и в Корейской войне, конфликт должен быть завершен бессрочным прекращением огня и стороны должны сохранить полномочия в контролируемых ими районах, но при этом не следует ожидать международного признания в отношении новых границ. В этой модели прекращение конфликта может быть достигнуто не мирным соглашением, а соглашением о прекращении огня. Второй вариант — это мирное соглашение, которое признает территориальную целостность сторон, определяет границы и безопасность границ посредством двусторонних соглашений и обеспечивает международное признание. В этой модели может быть передача некоторых земель, компенсация и некоторые ограничения на вооружение", - заявил собеседник агентства. По его словам, в модели, где реализуется первый вариант (замораживание конфликта), снятие санкций с России будет невозможно, поскольку нет мирного соглашения. "Во второй модели одним из пунктов соглашения может стать снятие санкций. Фактически в проекте Стамбульского соглашения достигнута определенная договоренность о санкциях", - подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

https://ria.ru/20240716/zelenskij-1959927313.html

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