Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки
МЧС: уровень Амура у Хабаровска опустился ниже опасной отметки в 4,5 метра
Вид на Хабаровск и Амур. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки в 4,5 метра, сообщает краевой главк МЧС.
В минувшую субботу уровень Амура у города достиг отметки 4,71 метра при "неблагоприятном явлении" в 4,5 метра и опасном уровне шесть метров. В среду, 21 августа, - превысил неблагоприятную отметку на шесть сантиметров впервые в этом сезоне.
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"По состоянию на утро 28 августа уровень Амура у Хабаровска опустился на четыре сантиметра ниже отметки "неблагоприятного явления" и составил 446 сантиметров. В течение ближайших двух дней ожидается дополнительный спад уровня воды на 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении спасателей.
Гребень паводка проходит в Нанайском районе. У Комсомольска-на-Амуре река находится на отметке 423 сантиметра ("неблагоприятное явление" - 4,5 метра).
Снижение уровня воды приводит к постепенному освобождению дачных участков на левобережье Хабаровска от паводковых и грунтовых вод. Так, за прошедшие сутки вода сошла с 32 земельных наделов на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. По состоянию на утро среды всего в Хабаровском крае в 10 населенных пунктах шести муниципальных образований подтоплено 16 приусадебных и 154 дачных участка, пять участков внутрипоселковых проездов и два участка межпоселковой дороги.
Стабилизируется обстановка в южных районах Хабаровского края. Из зона паводка вышли населённые пункты Видное и Кедрово Вяземского района. Сохраняется вода на участке внутрипоселковой дороги в селе Кукелево. В селе Корсаково-2 Хабаровского района вода сохраняется на территории четырех подворий и отрезке внутрипоселковой дороги. В Нанайском районе в связи с продвижением гребня паводка вниз по течению Амура вода вышла на межпоселковую дорогу Дубовый Мыс – Гасси. Транспортное сообщение с селами не нарушено, есть объездной путь.
По реке Уссури 28-30 августа ожидается прохождение очередного гребня паводка с достижением неблагоприятных отметок на участке между селами Лончаково и Шереметьево. Вместе с относительной стабилизацией обстановки, прошедшие осадки в крае и соседних регионах сказываются на водности рек.