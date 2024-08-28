https://ria.ru/20240828/amur-1968882995.html

Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки

Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки - РИА Новости, 28.08.2024

Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки

Уровень реки Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки в 4,5 метра, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:09

2024-08-28T07:09

2024-08-28T07:09

происшествия

амур (река)

хабаровск

нанайский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938011426_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d193e2a12186157b89bf1439555cce00.jpg

ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки в 4,5 метра, сообщает краевой главк МЧС. В минувшую субботу уровень Амура у города достиг отметки 4,71 метра при "неблагоприятном явлении" в 4,5 метра и опасном уровне шесть метров. В среду, 21 августа, - превысил неблагоприятную отметку на шесть сантиметров впервые в этом сезоне. "По состоянию на утро 28 августа уровень Амура у Хабаровска опустился на четыре сантиметра ниже отметки "неблагоприятного явления" и составил 446 сантиметров. В течение ближайших двух дней ожидается дополнительный спад уровня воды на 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении спасателей. Гребень паводка проходит в Нанайском районе. У Комсомольска-на-Амуре река находится на отметке 423 сантиметра ("неблагоприятное явление" - 4,5 метра). Снижение уровня воды приводит к постепенному освобождению дачных участков на левобережье Хабаровска от паводковых и грунтовых вод. Так, за прошедшие сутки вода сошла с 32 земельных наделов на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. По состоянию на утро среды всего в Хабаровском крае в 10 населенных пунктах шести муниципальных образований подтоплено 16 приусадебных и 154 дачных участка, пять участков внутрипоселковых проездов и два участка межпоселковой дороги. Стабилизируется обстановка в южных районах Хабаровского края. Из зона паводка вышли населённые пункты Видное и Кедрово Вяземского района. Сохраняется вода на участке внутрипоселковой дороги в селе Кукелево. В селе Корсаково-2 Хабаровского района вода сохраняется на территории четырех подворий и отрезке внутрипоселковой дороги. В Нанайском районе в связи с продвижением гребня паводка вниз по течению Амура вода вышла на межпоселковую дорогу Дубовый Мыс – Гасси. Транспортное сообщение с селами не нарушено, есть объездной путь. По реке Уссури 28-30 августа ожидается прохождение очередного гребня паводка с достижением неблагоприятных отметок на участке между селами Лончаково и Шереметьево. Вместе с относительной стабилизацией обстановки, прошедшие осадки в крае и соседних регионах сказываются на водности рек.

https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html

https://ria.ru/20240822/pavodok-1967684725.html

амур (река)

хабаровск

нанайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амур (река), хабаровск, нанайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024