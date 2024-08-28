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Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки - РИА Новости, 28.08.2024
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07:09 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/amur-1968882995.html
Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки
Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки - РИА Новости, 28.08.2024
Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки
Уровень реки Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки в 4,5 метра, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:09
2024-08-28T07:09
происшествия
амур (река)
хабаровск
нанайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки в 4,5 метра, сообщает краевой главк МЧС. В минувшую субботу уровень Амура у города достиг отметки 4,71 метра при "неблагоприятном явлении" в 4,5 метра и опасном уровне шесть метров. В среду, 21 августа, - превысил неблагоприятную отметку на шесть сантиметров впервые в этом сезоне. "По состоянию на утро 28 августа уровень Амура у Хабаровска опустился на четыре сантиметра ниже отметки "неблагоприятного явления" и составил 446 сантиметров. В течение ближайших двух дней ожидается дополнительный спад уровня воды на 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении спасателей. Гребень паводка проходит в Нанайском районе. У Комсомольска-на-Амуре река находится на отметке 423 сантиметра ("неблагоприятное явление" - 4,5 метра). Снижение уровня воды приводит к постепенному освобождению дачных участков на левобережье Хабаровска от паводковых и грунтовых вод. Так, за прошедшие сутки вода сошла с 32 земельных наделов на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. По состоянию на утро среды всего в Хабаровском крае в 10 населенных пунктах шести муниципальных образований подтоплено 16 приусадебных и 154 дачных участка, пять участков внутрипоселковых проездов и два участка межпоселковой дороги. Стабилизируется обстановка в южных районах Хабаровского края. Из зона паводка вышли населённые пункты Видное и Кедрово Вяземского района. Сохраняется вода на участке внутрипоселковой дороги в селе Кукелево. В селе Корсаково-2 Хабаровского района вода сохраняется на территории четырех подворий и отрезке внутрипоселковой дороги. В Нанайском районе в связи с продвижением гребня паводка вниз по течению Амура вода вышла на межпоселковую дорогу Дубовый Мыс – Гасси. Транспортное сообщение с селами не нарушено, есть объездной путь. По реке Уссури 28-30 августа ожидается прохождение очередного гребня паводка с достижением неблагоприятных отметок на участке между селами Лончаково и Шереметьево. Вместе с относительной стабилизацией обстановки, прошедшие осадки в крае и соседних регионах сказываются на водности рек.
https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html
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амур (река)
хабаровск
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происшествия, амур (река), хабаровск, нанайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Амур (река), Хабаровск, Нанайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки

МЧС: уровень Амура у Хабаровска опустился ниже опасной отметки в 4,5 метра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск и Амур
Вид на Хабаровск и Амур - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Хабаровск и Амур. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки в 4,5 метра, сообщает краевой главк МЧС.
В минувшую субботу уровень Амура у города достиг отметки 4,71 метра при "неблагоприятном явлении" в 4,5 метра и опасном уровне шесть метров. В среду, 21 августа, - превысил неблагоприятную отметку на шесть сантиметров впервые в этом сезоне.
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"По состоянию на утро 28 августа уровень Амура у Хабаровска опустился на четыре сантиметра ниже отметки "неблагоприятного явления" и составил 446 сантиметров. В течение ближайших двух дней ожидается дополнительный спад уровня воды на 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении спасателей.
Гребень паводка проходит в Нанайском районе. У Комсомольска-на-Амуре река находится на отметке 423 сантиметра ("неблагоприятное явление" - 4,5 метра).
Снижение уровня воды приводит к постепенному освобождению дачных участков на левобережье Хабаровска от паводковых и грунтовых вод. Так, за прошедшие сутки вода сошла с 32 земельных наделов на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. По состоянию на утро среды всего в Хабаровском крае в 10 населенных пунктах шести муниципальных образований подтоплено 16 приусадебных и 154 дачных участка, пять участков внутрипоселковых проездов и два участка межпоселковой дороги.
Стабилизируется обстановка в южных районах Хабаровского края. Из зона паводка вышли населённые пункты Видное и Кедрово Вяземского района. Сохраняется вода на участке внутрипоселковой дороги в селе Кукелево. В селе Корсаково-2 Хабаровского района вода сохраняется на территории четырех подворий и отрезке внутрипоселковой дороги. В Нанайском районе в связи с продвижением гребня паводка вниз по течению Амура вода вышла на межпоселковую дорогу Дубовый Мыс – Гасси. Транспортное сообщение с селами не нарушено, есть объездной путь.
По реке Уссури 28-30 августа ожидается прохождение очередного гребня паводка с достижением неблагоприятных отметок на участке между селами Лончаково и Шереметьево. Вместе с относительной стабилизацией обстановки, прошедшие осадки в крае и соседних регионах сказываются на водности рек.
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ПроисшествияАмур (река)ХабаровскНанайский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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