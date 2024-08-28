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Кандидат в вице-президенты США выступил против участия войск в конфликтах - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/amerika-1969085428.html
Кандидат в вице-президенты США выступил против участия войск в конфликтах
Кандидат в вице-президенты США выступил против участия войск в конфликтах - РИА Новости, 28.08.2024
Кандидат в вице-президенты США выступил против участия войск в конфликтах
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что выступает против отправки американских войск для участия в каких-либо... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:24
2024-08-28T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
сша
израиль
пенсильвания
хамас
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что выступает против отправки американских войск для участия в каких-либо зарубежных конфликтах, включая палестино-израильский. "Я бы не хотел отправлять американские войска сражаться на чьей-либо войне. Очень важно это зафиксировать", - сказал Вэнс, выступая на митинге в штате Пенсильвания. Таким образом политик прокомментировал перспективу отправки американских военнослужащих на помощь Израилю в борьбе с палестинским движением ХАМАС. Республиканец подчеркнул, что целиком поддерживает право Израиля на самооборону, отметив при этом, что ближневосточный союзник США ни разу не запрашивал у Вашингтона присутствия наземных сил. "Они дали нам понять, что сами прекрасно справятся с этой задачей", - заключил Джей-Ди Вэнс.
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в мире, сша, израиль, пенсильвания, хамас
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Израиль, Пенсильвания, ХАМАС
Кандидат в вице-президенты США выступил против участия войск в конфликтах

Кандидат в вице-президенты США выступил против участия войск в чужих конфликтах

© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что выступает против отправки американских войск для участия в каких-либо зарубежных конфликтах, включая палестино-израильский.
"Я бы не хотел отправлять американские войска сражаться на чьей-либо войне. Очень важно это зафиксировать", - сказал Вэнс, выступая на митинге в штате Пенсильвания.
Таким образом политик прокомментировал перспективу отправки американских военнослужащих на помощь Израилю в борьбе с палестинским движением ХАМАС.
Республиканец подчеркнул, что целиком поддерживает право Израиля на самооборону, отметив при этом, что ближневосточный союзник США ни разу не запрашивал у Вашингтона присутствия наземных сил.
"Они дали нам понять, что сами прекрасно справятся с этой задачей", - заключил Джей-Ди Вэнс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАИзраильПенсильванияХАМАС
 
 
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