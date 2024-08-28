https://ria.ru/20240828/aeroport-1968895615.html
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2024
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска, он не принимает и не отправляет рейсы, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:19
2024-08-28T09:19
2024-08-28T09:24
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска, он не принимает и не отправляет рейсы, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации."С 09.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска... он не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в агентстве.
https://ria.ru/20240828/aeroport-1968885483.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения
Аэропорт в Нижнекамске временно не принимает и не отправляет рейсы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска, он не принимает и не отправляет рейсы, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
"С 09.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска... он не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в агентстве.