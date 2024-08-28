https://ria.ru/20240828/aeroport-1968895615.html

В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения

В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2024

В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска, он не принимает и не отправляет рейсы, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:19

2024-08-28T09:19

2024-08-28T09:24

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска, он не принимает и не отправляет рейсы, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации."С 09.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска... он не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в агентстве.

https://ria.ru/20240828/aeroport-1968885483.html

нижнекамск

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2024

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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия