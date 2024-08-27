https://ria.ru/20240827/zemletryasenie-1968644606.html

Камчатские ученые научились прогнозировать землетрясения

Камчатские ученые научились прогнозировать землетрясения - РИА Новости, 27.08.2024

Камчатские ученые научились прогнозировать землетрясения

Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН научились прогнозировать землетрясения в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T04:29

2024-08-27T04:29

2024-08-27T04:29

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

россия

камчатка

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН научились прогнозировать землетрясения в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института. "Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН дали успешный краткосрочный прогноз землетрясения, которое произошло 18 августа 2024 года и вызвало в Петропавловске-Камчатском сотрясения в шесть баллов, благодаря новому эффективному подходу к прогнозированию сильных камчатских землетрясений", - говорится в сообщении. За 10 дней до сейсмического события ученые зафиксировали значительные аномалии во всех параметрах. "Мы уверенно наблюдали подготовку землетрясения с декабря 2023 года. На этой стадии мы сообщили о повышенной вероятности сильного землетрясения в определенной зоне вокруг Петропавловска-Камчатского, указав его основные параметры. А когда 8 августа мы увидели переход к заключительной стадии подготовки сейсмического события, то дали прогноз о его значительной вероятности", - рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией комплексного мониторинга сейсмоактивных сред Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Валерий Гаврилов. Для мониторинга процессов подготовки землетрясений ученые использовали сеть пунктов скважинных измерений, оснащенных специальным оборудованием. Это позволило регистрировать изменения состояния геосреды на глубинах до 2,5 километра. "Проведение измерений на значительной глубине, до тысячи метров, дает возможность уменьшить влияние шумов, связанных, например, с автомобильным движением, ветрами, метеоосадками и другими подобными факторами, примерно в 200 раз. Это позволяет получать результаты, недоступные при наблюдениях на поверхности", - отметил ученый. Для увеличения точности и надежности прогнозов, по мнению Валерия Гаврилова, необходимо увеличить число пунктов комплексных скважинных измерений в районе Петропавловска-Камчатского с нынешних трех-пяти до минимум 15-ти. Камчатка является самым сейсмоактивным регионом России и одним из самых сейсмоактивных регионов в мире. Работы, связанные с прогнозированием сильных камчатских землетрясений, имеют огромное значение для обеспечения безопасности жителей полуострова. По оценкам МЧС, при 9-балльном землетрясении в Петропавловске-Камчатском возможны десятки тысяч жертв. Своевременное предупреждение об опасности позволит значительно снизить эти риски.

https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966968013.html

https://ria.ru/20240819/aftershoki-1966966759.html

https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966943853.html

петропавловск-камчатский

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российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, россия, камчатка