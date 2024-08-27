https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968861757.html

Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России

Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России - РИА Новости, 27.08.2024

Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России

Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции назвал российские БПЛА "Орлан" серьезным вызовом для Украины. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T23:12

2024-08-27T23:12

2024-08-27T23:12

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции назвал российские БПЛА "Орлан" серьезным вызовом для Украины."У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов", — пожаловался он.По словам главы киевского режима, ВСУ не хватает средств, в том числе ПВО, для противодействия российским дронам."Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого", — сказал он журналисту.В Министерстве обороны России отмечали, что беспилотники "Орлан" активно применяются с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

https://ria.ru/20240827/dnr-1968846386.html

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