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Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968861757.html
Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России
Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России - РИА Новости, 27.08.2024
Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России
Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции назвал российские БПЛА "Орлан" серьезным вызовом для Украины. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T23:12
2024-08-27T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции назвал российские БПЛА "Орлан" серьезным вызовом для Украины."У них очень много дронов-разведчиков &lt;…&gt;. И это действительно серьезный вызов", — пожаловался он.По словам главы киевского режима, ВСУ не хватает средств, в том числе ПВО, для противодействия российским дронам."Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого", — сказал он журналисту.В Министерстве обороны России отмечали, что беспилотники "Орлан" активно применяются с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
https://ria.ru/20240827/dnr-1968846386.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России

Зеленский назвал российские беспилотиники "Орлан" серьезным вызовом

© Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции назвал российские БПЛА "Орлан" серьезным вызовом для Украины.
"У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов", — пожаловался он.
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По словам главы киевского режима, ВСУ не хватает средств, в том числе ПВО, для противодействия российским дронам.
«
"Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого", — сказал он журналисту.
В Министерстве обороны России отмечали, что беспилотники "Орлан" активно применяются с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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