https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968784543.html

Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"

Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием" - РИА Новости, 27.08.2024

Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"

Украина провела испытание своей первой баллистической ракеты, утверждает Владимир Зеленский, не приведя никаких подтверждений. Его слова приводит "Украинская... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:14

2024-08-27T16:14

2024-08-27T17:11

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина провела испытание своей первой баллистической ракеты, утверждает Владимир Зеленский, не приведя никаких подтверждений. Его слова приводит "Украинская правда"."Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты", — заявил он.Зеленский отметил, что других деталей раскрывать не будет.Несмотря на то, что Киев периодически заявляет о разработке новых типов вооружений, на Западе указывают, что лишь военная помощь стран Запада позволяет Украине вести боевые действия. Так, в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без такой помощи конфликт завершился бы за две недели, так как Киеву нечем будет воевать.

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

украина

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украина, владимир зеленский