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Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием" - РИА Новости, 27.08.2024
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16:14 27.08.2024 (обновлено: 17:11 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968784543.html
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием" - РИА Новости, 27.08.2024
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"
Украина провела испытание своей первой баллистической ракеты, утверждает Владимир Зеленский, не приведя никаких подтверждений. Его слова приводит "Украинская... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:14
2024-08-27T17:11
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина провела испытание своей первой баллистической ракеты, утверждает Владимир Зеленский, не приведя никаких подтверждений. Его слова приводит "Украинская правда"."Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты", — заявил он.Зеленский отметил, что других деталей раскрывать не будет.Несмотря на то, что Киев периодически заявляет о разработке новых типов вооружений, на Западе указывают, что лишь военная помощь стран Запада позволяет Украине вести боевые действия. Так, в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без такой помощи конфликт завершился бы за две недели, так как Киеву нечем будет воевать.
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украина, владимир зеленский
Украина, Владимир Зеленский
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"

Зеленский заявил, что Украина провела испытания своей баллистической ракеты

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина провела испытание своей первой баллистической ракеты, утверждает Владимир Зеленский, не приведя никаких подтверждений. Его слова приводит "Украинская правда".
"Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты", — заявил он.
Зеленский отметил, что других деталей раскрывать не будет.
Несмотря на то, что Киев периодически заявляет о разработке новых типов вооружений, на Западе указывают, что лишь военная помощь стран Запада позволяет Украине вести боевые действия. Так, в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без такой помощи конфликт завершился бы за две недели, так как Киеву нечем будет воевать.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
24 августа, 17:44
 
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